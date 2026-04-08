En su primera salida con Rocío Robles, Adrián Suar habló del grave conflicto con Araceli González

"Está todo bien con Araceli. Muchísimas gracias", indicó el actor y productor sin entrar en detalles de lo que fue la reciente audiencia a fines de marzo en los tribunales de San Isidro por este tema, en un reclamo que lleva adelante la actriz desde su divorcio con Adrián Suar en 2005.

En cuanto al presente televisivo y su análisis como gerente de programación de El Trece, Suar comentó: "Hace muchos años que estoy, he vivido momentos maos e la pantalla pero de a poco la estoy ordenando. Me gusta Guido y Mario". Y ante la pregunta si mantiene diálogo con Marcelo Tinelli, el Chueco no cerró la puerta a un posible regreso a la tevé: "Con el flaco siempre hablo. Puede ser que sí o no, vamos a ver, todavía no sé".

Las fotos de la primera salida juntos ante la prensa de Adrián Suar y Rocío Robles.

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Cómo fue el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar en Tribunales

Araceli González y Adrián Suar sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando ambos se encontraron cara a cara en el Juzgado de Familia N°6 de San Isidro.

Paula Varela contó en el programa Intrusos (América Tv) que la actriz se presentó junto a dos abogados con un objetivo concreto: avanzar en la ejecución de una medida cautelar vinculada a acciones de Pol-Ka.

El conflicto gira en torno a un 17 por ciento de participación que habría quedado en una “zona gris” tras movimientos empresariales pasados. “La citación de hoy sería para firmar una especie de acuerdo”, señaló la periodista.

Según la versión expuesta, existe una cautelar sobre ese porcentaje de acciones que, de acuerdo con González, Suar no habría cumplido, y ahora ella busca hacer efectiva.

El conductor Rodrigo Lussich recordó que este conflicto tiene antecedentes y que esas acciones “quedaron en una zona gris” tras la venta de la productora.

“Si los citaron a los dos debe ser porque no habrán llegado a un acuerdo”, analizó, sugiriendo que la instancia judicial responde a varias negociaciones fallidas.