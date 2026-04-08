En su primera salida con Rocío Robles, Adrián Suar habló del grave conflicto con Araceli González
El actor y productor Adrián Suar y la periodista deportiva Rocío Robles se mostraron juntos en un estreno teatral y se refirió a la batalla judicial con su ex, Araceli González. Las imágenes.
8 abr 2026, 10:55
En su primera salida con Rocío Robles, Adrián Suar habló del grave conflicto con Araceli González
Adrián Suar y Rocío Robles tuvieron su primera salida en púbico ante la prensa en lo que fue el estreno con muchos famosos invitados de la obra Desde el jardín, protagonizada por Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan. Se trata de la versión teatral dirigida por Marcos Carnevale adaptada de la película de de 1979 protagonizada por Peter Sellers.
La función donde fue convocada a los medios de prensa contó con la presencia de varios artistas que desfilaron por la alfombra roja como Verónica Varano, Benjamín Vicuña, Marcelo de Bellis, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hijos, Pablo Codevila, Coco Fernández y Diego Peretti, entre otros.
Pero sin dudas todos los flashes del evento se los llevaron Suar y Robles, quienes comenzaron a salir a mediados de 2025 y a fin de año confirmaron públicamente el romance. Si bien se muestran siempre con cautela en los eventos públicos, esta vez decidieron mostrarse juntos ante la prensa, reafirmando el gran momento que atraviesan juntos.
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Ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv), Adrián Suar fue consultado sobre su presente sentimental y aseguró: "Ya habíamos salido". Y luego evitó dar demasiadas precisiones sobre el conflicto legal con su ex pareja Araceli González en torno a un porcentaje de acciones de Pol-Ka, la productora fundada por Suar cuando estaban juntos.
"Está todo bien con Araceli. Muchísimas gracias", indicó el actor y productor sin entrar en detalles de lo que fue la reciente audiencia a fines de marzo en los tribunales de San Isidro por este tema, en un reclamo que lleva adelante la actriz desde su divorcio con Adrián Suar en 2005.
En cuanto al presente televisivo y su análisis como gerente de programación de El Trece, Suar comentó: "Hace muchos años que estoy, he vivido momentos maos e la pantalla pero de a poco la estoy ordenando. Me gusta Guido y Mario". Y ante la pregunta si mantiene diálogo con Marcelo Tinelli, el Chueco no cerró la puerta a un posible regreso a la tevé: "Con el flaco siempre hablo. Puede ser que sí o no, vamos a ver, todavía no sé".
Las fotos de la primera salida juntos ante la prensa de Adrián Suar y Rocío Robles.
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Cómo fue el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar en Tribunales
Araceli González y Adrián Suar sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando ambos se encontraron cara a cara en el Juzgado de Familia N°6 de San Isidro.
Paula Varela contó en el programa Intrusos (América Tv) que la actriz se presentó junto a dos abogados con un objetivo concreto: avanzar en la ejecución de una medida cautelar vinculada a acciones de Pol-Ka.
El conflicto gira en torno a un 17 por ciento de participación que habría quedado en una “zona gris” tras movimientos empresariales pasados. “La citación de hoy sería para firmar una especie de acuerdo”, señaló la periodista.
Según la versión expuesta, existe una cautelar sobre ese porcentaje de acciones que, de acuerdo con González, Suar no habría cumplido, y ahora ella busca hacer efectiva.
El conductor Rodrigo Lussich recordó que este conflicto tiene antecedentes y que esas acciones “quedaron en una zona gris” tras la venta de la productora.
“Si los citaron a los dos debe ser porque no habrán llegado a un acuerdo”, analizó, sugiriendo que la instancia judicial responde a varias negociaciones fallidas.