¿La serie de Moria en Netflix tendrá una segunda temporada? La señal que encendió la ilusión

(Foto: Gentileza Netflix).

El mensaje de Moria Casán que encendió todas las redes

La publicación de Moria Casán en redes sociales fue el punto que volvió a poner el futuro de la serie en el centro de la conversación.

Desde su cuenta de X, La One dejó un mensaje breve y enigmático que muchos interpretaron como una señal de que podían llegar novedades relacionadas con el éxito de Netflix.

El posteo decía: "Hello coming soon news acerca de la serie cuantica Moria".

Hello coming soon news acerca de la serie cuantica #MORIA — Moria Casán (@Moria_Casan) August 25, 2026

La frase no incluyó precisiones. Moria no explicó a qué novedad se refería ni confirmó que estuviera vinculada directamente con la serie. Sin embargo, el contexto hizo que sus seguidores comenzaran a especular.

Lo concreto es que el posteo no confirmó una segunda temporada. La expectativa surgió a partir de la interpretación que hicieron los seguidores y del momento en que apareció la publicación.

Aun así, fue suficiente para que la pregunta volviera a instalarse: ¿Netflix prepara algo más después del impacto de Moria? Por ahora, esa respuesta sigue sin tener una confirmación oficial.

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de Moria en Netflix?

La información que trascendió hasta el momento parece indicar que el proyecto tuvo, desde su origen, una estructura definida.

La intención habría sido contar la historia como una producción integral y cerrada, sin que existiera un plan concreto para extenderla a una segunda entrega.

La intención original no habría sido extender la trama más allá de la primera temporada.

Hasta ahora, además, no se comunicó oficialmente que Netflix hubiera renovado la producción. Tampoco trascendieron detalles sobre un rodaje de nuevos episodios o sobre un calendario para una eventual segunda entrega.

Esto no significa necesariamente que una continuidad sea imposible. De hecho, Javier Van de Couter, director de la serie sobre Moria Casán, declaró recientemente: "Hoy no está en los planes. Pero si Moria quiere, se vendrá la segunda temporada. Yo soy team Moria, la amo".

Moria Casán arrasa en Netflix con el estreno de su serie

En sus primeros días de estreno, Moria ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix con 1.6 millones de visualizaciones, consolidando el interés internacional por una de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina. Además, el título se ubicó en el Top 1 de las historias favoritas de la audiencia en Argentina y Uruguay.

La producción de la serie sobre Moria Casán se llevó adelante durante 68 jornadas de rodaje y contó con la participación de 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras. A lo largo de sus 8 episodios, la historia recorre distintas etapas de la vida y la carrera de Moria, interpretada por 4 actrices: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia Moria Casán.

Tráiler oficial de Moria en Netflix