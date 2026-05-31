El sugestivo gesto de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por Guillermo Francella

Con frases breves y tajantes, la ex de Jorge Lanata dejó en claro que hoy su prioridad no pasa por el amor romántico, sino por reencontrarse con la plenitud personal.

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Cómo fue la reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata

En medio de rumores y movimientos dentro de su equipo de abogados, Elba Marcovecchio volvió a ocupar el centro de la escena mediática. La salida de Guadalupe Guerrero de su defensa reavivó especulaciones sobre el manejo de los bienes de Jorge Lanata, especialmente tras trascender que las hijas del periodista habrían pedido que la viuda quedara al frente.

Este lunes, en A la tarde (América TV), un móvil del programa buscó a la reconocida letrada para conocer su postura. El cronista Oliver Quiróz logró interceptarla en plena calle, pero la respuesta de Marcovecchio fue firme y sin rodeos: "No te voy a contestar absolutamente nada".

Ante la insistencia del periodista, también se le preguntó por el vínculo con las hijas de Lanata. La abogada eligió marcar distancia con una frase breve y contundente: "Saludar, saludo, pero nada más".

Antes de cerrar la nota, Marcovecchio dejó en claro cuál es su foco tras la muerte del conductor: "Hoy estoy absolutamente abocada, en lo que respecta a Jorge y a su pérdida".

Su actitud, distante y categórica, no hizo más que alimentar las incógnitas sobre la interna familiar y el futuro de la herencia del periodista.