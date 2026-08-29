Apareció un material inédito de la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano tras la expulsión de Danelik

En ese momento, también habló sobre los comentarios y cuestionamientos que, según contó, recibió desde el comienzo de su participación. Sin embargo, destacó especialmente el apoyo que encontró en la concursante chilena: “Desde que entré fueron muy hostiles conmigo todos, tanto dentro como fuera. Acá sigo, poniéndole el pecho por mis hijas y por mí. Y que vos me hayas elegido me deja tranquilo de que no lo soy ”.

“No quiero que piensen que me voy por Danelik. La verdad que me duele que se haya ido así. Por defender a una amiga, que no la vayan a hostigar. Los quiero, loco. Gracias”, quiso dejar en claro que su decisión de abandonar la casa no estuvo motivada únicamente por la expulsión de su pareja y se refirió al difícil momento que ella atravesó tras el conflicto con Campanita.

Cuál fue el descargo de Brian Sarmiento

La casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en una fuerte polémica luego del enfrentamiento que protagonizaron Campanita y Danelik. La situación terminó con una drástica determinación por parte del reality: ambas participantes fueron expulsadas del programa.

El conflicto también tuvo repercusiones fuera de la casa. Brian Sarmiento, pareja de Danelik, decidió ponerle punto final a su participación en el certamen y abandonar la competencia. Tras su salida, además, utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y cuestionar algunas de las decisiones que se tomaron durante el escándalo.

A través de una publicación en Instagram, el exfutbolista hizo referencia a los acuerdos que, según explicó, existían antes de su ingreso al reality y remarcó que él había cumplido con lo establecido. "Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte", comenzó su mensaje vía Instagram.

Luego, Sarmiento dejó entrever que algunas de las condiciones que conocía antes de ingresar podrían haber sufrido modificaciones una vez comenzado el juego. Si bien evitó brindar mayores detalles, anticipó que hablará sobre lo ocurrido cuando finalice el programa: "A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender".

"Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza", cerró con un mensaje dedicado a su pareja.