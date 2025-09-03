Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián.

¿Está inspirada en un caso real "27 noches"?

La trama de 27 noches está basada en el libro homónimo de Natalia Zito, inspirado en hechos reales. La adaptación cinematográfica fue escrita por Daniel Hendler, Martín Mauregui y Agustina Liendo, a partir de un guion de Mariano Llinás.

La historia sigue a Martha Hoffman, una excéntrica mujer de 83 años con una gran fortuna. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica alegando que sufre de demencia. El perito judicial Casares debe determinar si se trata de un cuadro clínico que pone en riesgo a la mujer o si, por el contrario, se trata de una estrategia de la familia para quedarse con sus bienes.

27 Noches Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix

El elenco de la película "27 noches" en Netflix

El film cuenta con un elenco destacado encabezado por Marilú Marini, una de las grandes figuras del teatro y cine argentino, que interpreta a Martha Hoffman. Daniel Hendler asume un doble rol: dirige la película y encarna al perito Casares, un personaje que oscila entre la racionalidad profesional y la empatía personal.

El reparto se completa con nombres reconocidos como Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson, quienes aportan matices a la trama. La combinación de actores consagrados y figuras contemporáneas da solidez a una propuesta que busca trascender fronteras.

27 Noches Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix

La producción estuvo a cargo de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell, bajo el sello de La Unión de los Ríos, una productora con amplia trayectoria en el cine argentino. El equipo técnico incluyó a Julián Apezteguía en la dirección de fotografía, Pedro Osuna en la música y Nicolás Goldbart en la edición.

El diseño de vestuario corrió por cuenta de Roberta Pesci, mientras que Sebastián Orgambide se encargó del arte y Santiago Fumagalli del sonido. Cada área aportó su mirada para crear una atmósfera visual y sonora que potencia la intensidad de la historia.

27 Noches Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix

Cuándo se estrena "27 noches" en Netflix

Con este estreno, Netflix refuerza su estrategia de apostar por producciones originales argentinas con potencial internacional. El hecho de que 27 noches abra un festival de prestigio y luego llegue a la plataforma en más de 190 países refuerza el impacto de la obra.

Desde la compañía destacaron que se trata de una historia universal, con un trasfondo humano que conecta con audiencias diversas. La fecha de estreno fijada para el 17 de octubre buscará aprovechar la visibilidad que la película tendrá tras su paso por San Sebastián.