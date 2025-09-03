En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Carla Peterson
CINE

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián

Esta nueva película tendrá su estreno mundial en San Sebastián y llegará a Netflix con Carla Peterson, Marilú Marini y Daniel Hendler como protagonistas.

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián.

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián.

La película "27 noches" debutará el 19 de septiembre en la ceremonia inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El film, dirigido y protagonizado por Daniel Hendler junto a Carla Peterson y Marilú Marini, también competirá en la Sección Oficial del certamen. Tras su paso por el prestigioso festival español, la producción tendrá su estreno global en Netflix el próximo 17 de octubre.

Leé también Fenómeno en Netflix: la serie más popular tiene nueva temporada y es el estreno más esperado del año
Fenómeno en Netflix: la serie más popular tiene nueva temporada y es el estreno más esperado del año.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna."

"27 noches" tendrá su estreno mundial en San Sebastián

El Festival de San Sebastián anunció que 27 noches será la película que inaugurará la edición número 73 del evento. Este reconocimiento coloca a la producción argentina en el centro de la escena internacional. Según los organizadores, el filme destaca por la fuerza de su historia y la solidez de su elenco.

27 Noches Netflix 1
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

La participación en la Sección Oficial significa que la película competirá por la Concha de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine europeo. De este modo, la obra no solo abrirá el festival, sino que también formará parte de la competencia principal.

¿Está inspirada en un caso real "27 noches"?

La trama de 27 noches está basada en el libro homónimo de Natalia Zito, inspirado en hechos reales. La adaptación cinematográfica fue escrita por Daniel Hendler, Martín Mauregui y Agustina Liendo, a partir de un guion de Mariano Llinás.

La historia sigue a Martha Hoffman, una excéntrica mujer de 83 años con una gran fortuna. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica alegando que sufre de demencia. El perito judicial Casares debe determinar si se trata de un cuadro clínico que pone en riesgo a la mujer o si, por el contrario, se trata de una estrategia de la familia para quedarse con sus bienes.

27 Noches Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

El elenco de la película "27 noches" en Netflix

El film cuenta con un elenco destacado encabezado por Marilú Marini, una de las grandes figuras del teatro y cine argentino, que interpreta a Martha Hoffman. Daniel Hendler asume un doble rol: dirige la película y encarna al perito Casares, un personaje que oscila entre la racionalidad profesional y la empatía personal.

El reparto se completa con nombres reconocidos como Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson, quienes aportan matices a la trama. La combinación de actores consagrados y figuras contemporáneas da solidez a una propuesta que busca trascender fronteras.

27 Noches Netflix 3
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

La producción estuvo a cargo de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell, bajo el sello de La Unión de los Ríos, una productora con amplia trayectoria en el cine argentino. El equipo técnico incluyó a Julián Apezteguía en la dirección de fotografía, Pedro Osuna en la música y Nicolás Goldbart en la edición.

El diseño de vestuario corrió por cuenta de Roberta Pesci, mientras que Sebastián Orgambide se encargó del arte y Santiago Fumagalli del sonido. Cada área aportó su mirada para crear una atmósfera visual y sonora que potencia la intensidad de la historia.

27 Noches Netflix 4
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

Cuándo se estrena "27 noches" en Netflix

Con este estreno, Netflix refuerza su estrategia de apostar por producciones originales argentinas con potencial internacional. El hecho de que 27 noches abra un festival de prestigio y luego llegue a la plataforma en más de 190 países refuerza el impacto de la obra.

Desde la compañía destacaron que se trata de una historia universal, con un trasfondo humano que conecta con audiencias diversas. La fecha de estreno fijada para el 17 de octubre buscará aprovechar la visibilidad que la película tendrá tras su paso por San Sebastián.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Carla Peterson película
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con la película que rompe todos los esquemas y dura menos de 2 horas
Joaquín Furriel se luce en Netflix con la nueva serie de los creadores de "La casa de papel"
Netflix estrenó esta película y ya causa furor en todo el mundo: la joya que brilla en la plataforma

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar