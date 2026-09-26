La incomodidad de Esteban Lamothe al anunciar su casamiento con Débora Nishimoto: "Estoy..."

La conversación también giró en torno a los detalles de la boda y a la posibilidad de una luna de miel. Sin embargo, Lamothe prefirió mantener cierta reserva sobre los planes y, entre risas, respondió: “No voy a hablar más del tema, no voy a decir nada. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión ”.

Finalmente, el actor volvió a referirse a la noticia y reconoció la emoción que le genera compartir este momento con el público. “En esta semiconfirmación estoy feliz, muy feliz. Muy contento. Cuando hay buenas noticias, siento que la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre ya de por sí ”, concluyó, visiblemente emocionado por el nuevo capítulo que comenzará junto a Nishimoto.

La historia de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

El romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto nació mientras ambos trabajaban en Envidiosa, la serie que compartieron durante el rodaje de su primera temporada. Aunque en la ficción sus personajes tenían sus propias historias, detrás de cámaras comenzó a surgir un vínculo que con el tiempo se transformó en una relación.

Nishimoto interpreta a Mei, una joven de origen chino que está al frente de un restaurante, mientras que Lamothe se pone en la piel de Matías, un hombre que está enamorado de Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani. Fue durante las grabaciones cuando los actores comenzaron a acercarse y, según contaron posteriormente, la relación fue creciendo de manera natural.

La primera versión pública sobre un posible romance apareció en octubre de 2024. En aquel momento, Ángel de Brito compartió una imagen de Lamothe y Nishimoto juntos en un restaurante de Cardales, lo que rápidamente despertó rumores entre sus seguidores.

Con el correr de los meses, los protagonistas dejaron de esconder el vínculo y comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos. Incluso fueron vistos en diferentes desfiles de moda, donde llamaron la atención por sus looks y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la escena fashion.

En enero de 2025, Lamothe contó cómo comenzó realmente la relación y explicó que durante buena parte del rodaje todavía no existía un romance entre ellos: “En el rodaje había onda y cariño, pero nada del orden del amor”. Luego reveló cuándo decidieron dar el paso. “Recién al final, cuando faltaba una semana para terminar, la invité a mi casa y ahí empezamos. Grabamos un solo día siendo novios ”, relató.