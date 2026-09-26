Una policía mintió sobre el paradero de su novio prófugo, descubrieron que vivían juntos y fue condenada

Sin embargo, las intervenciones telefónicas y otros informes incorporados al expediente comenzaron a contradecir su relato. Los investigadores establecieron que Quirós y Lucero continuaban en pareja y vivían juntos en una vivienda del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de la agente. (Foto: PDI Santa Fe)

La sospecha quedó confirmada el 17 de septiembre, cuando las autoridades allanaron el domicilio y encontraron al acusado junto a la agente. Durante el procedimiento también secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de Quirós.

Tras el operativo, Quirós fue imputada por falso testimonio y posteriormente aceptó resolver su situación mediante un juicio abreviado. El juez Leandro Lazzarini homologó el acuerdo y la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, la sentencia estableció la prohibición de tener y portar armas de fuego. La condena también derivará en su baja de la Policía de Santa Fe.

De qué crimen está acusado el novio de la policía

Lucero quedó detenido por el asesinato de Federico Pablo Acosta, ocurrido después de un ataque a tiros registrado el 31 de mayo en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Acosta circulaba en moto cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en otro vehículo.

Los investigadores sostienen que Lucero viajaba como acompañante en la segunda motocicleta y que disparó al menos seis veces contra la víctima. Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado durante aproximadamente dos semanas. Finalmente, murió el 14 de junio como consecuencia de las heridas.

Lucero fue acusado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.