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Una policía mintió sobre el paradero de su novio prófugo, descubrieron que vivían juntos y fue condenada

La agente declaró ante la Justicia que la relación había terminado y que desconocía dónde se encontraba el sospechoso, pero la investigación reveló que convivían en la misma casa.

Era policía y escondió a su novio mientras lo buscaban por un asesinato: la descubrieron y fue condenada. (Foto: PDI Santa Fe)

Era policía y escondió a su novio mientras lo buscaban por un asesinato: la descubrieron y fue condenada. (Foto: PDI Santa Fe)

Una policía de Santa Fe fue condenada por mentir sobre el paradero de su novio, quien estaba prófugo acusado de participar en un homicidio. La agente declaró ante la Justicia que la relación había terminado y que desconocía dónde se encontraba el sospechoso, pero la investigación reveló que seguían juntos y que incluso convivían en la misma casa.

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La condenada es Camila Belén Quirós, de 27 años, quien reconoció su responsabilidad y aceptó una pena de tres años de prisión condicional por falso testimonio mediante un juicio abreviado. La sentencia también tendrá como consecuencia su baja de la Policía de Santa Fe.

El caso salió a la luz mientras los investigadores buscaban a Laureano Yasser Lucero, de 22 años, prófugo desde fines de mayo y acusado por el crimen de Federico Pablo Acosta. Al reconstruir su círculo cercano, detectaron que mantenía una relación sentimental con una integrante de la fuerza y decidieron citarla a declarar.

El 29 de junio, Quirós declaró ante la Unidad Fiscal de Homicidios que desconocía dónde se encontraba Lucero. También aseguró que ya no eran pareja y que no mantenía contacto con la familia del joven buscado por la Justicia.

Sin embargo, las intervenciones telefónicas y otros informes incorporados al expediente comenzaron a contradecir su relato. Los investigadores establecieron que Quirós y Lucero continuaban en pareja y vivían juntos en una vivienda del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre 9 mil&iacute;metros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de la agente. (Foto: PDI Santa Fe)

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de la agente. (Foto: PDI Santa Fe)

La sospecha quedó confirmada el 17 de septiembre, cuando las autoridades allanaron el domicilio y encontraron al acusado junto a la agente. Durante el procedimiento también secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de Quirós.

Tras el operativo, Quirós fue imputada por falso testimonio y posteriormente aceptó resolver su situación mediante un juicio abreviado. El juez Leandro Lazzarini homologó el acuerdo y la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, la sentencia estableció la prohibición de tener y portar armas de fuego. La condena también derivará en su baja de la Policía de Santa Fe.

De qué crimen está acusado el novio de la policía

Lucero quedó detenido por el asesinato de Federico Pablo Acosta, ocurrido después de un ataque a tiros registrado el 31 de mayo en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Acosta circulaba en moto cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en otro vehículo.

Los investigadores sostienen que Lucero viajaba como acompañante en la segunda motocicleta y que disparó al menos seis veces contra la víctima. Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado durante aproximadamente dos semanas. Finalmente, murió el 14 de junio como consecuencia de las heridas.

Lucero fue acusado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.

En pocas palabras

  • Policía condenada: Camila Belén Quirós recibió 3 años de prisión condicional por falso testimonio.
  • Relación secreta: Mintió sobre su novio prófugo, Laureano Lucero, con quien convivía.
  • Novio prófugo: Lucero está acusado por el homicidio de Federico Pablo Acosta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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