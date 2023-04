Netflix estrenó "Déjalo ir", la historia del matrimonio que pierde a su hijo e intenta recuperar a su nieto

Netflix sigue apostando por películas que enganchen al espectador y que, sobre todo, sean de calidad. En este sentido, la plataforma de streaming acaba de incluir en su catálogo una nueva propuesta que promete atrapar a más de uno. Se trata de "Déjalo ir" (título original: "Let Him Go"), un thriller dramático que combina a la perfección la acción y el suspenso con la familia como telón de fondo.