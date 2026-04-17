Netflix estrenó la nueva temporada de su serie española más vista y apenas tiene 6 capítulos

Machos Alfa 2

Cada personaje avanzó por un camino diferente, lo que permitió que la narrativa se diversifique sin perder coherencia.

Un elenco consolidado y nuevas incorporaciones

El elenco principal está de vuelta: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adánez y Diego Martín, y Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la aventura esta temporada.

La dirección de esta quinta temporada de seis episodios corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y está producida por Contubernio Films.

Tras el éxito de Aquí no hay quien viva, Laura y Alberto Caballero crean en 2011 Contubernio Films para sumar a las tareas de creación la producción de sus formatos. La productora ha finalizado el rodaje de la temporada 16 de La que se avecina y también cuenta con 4 temporadas de El Pueblo, 4 temporadas de Muertos S.L. y con 5 temporadas de Machos Alfa, confirmándose como un referente en la producción de comedia de este país.

Machos Alfa 5

Machos Alfa 5, humor incómodo y realidad contemporánea

Uno de los puntos más fuertes de la serie ha sido su capacidad para abordar temas actuales sin caer en discursos evidentes. La quinta temporada continua esa línea.

La masculinidad, las relaciones modernas, la presión social y los cambios culturales son tratados desde el humor, pero con una base que resulta familiar para el espectador.

Las situaciones, aunque exageradas, reflejan conflictos reales. Esa combinación es la que ha permitido que la serie conecte con audiencias de distintos países.

Machos Alfa 4

El adelanto que anticipa un cambio de tono en la serie

El adelanto oficial mostró escenas que dejaron claro que esta temporada no será una más. El caos emocional, las decisiones impulsivas y los giros inesperados marcarán el ritmo de los nuevos episodios.

Se percibe una evolución en la narrativa: menos ingenuidad y más consecuencias. Los personajes ya no pueden escapar de lo que han construido, y eso se traduce en situaciones más intensas.

Furor por Machos Alfa y las series españolas en Netflix

Desde su estreno, Machos Alfa logró posicionarse como una de las comedias españolas más vistas en Netflix.

Machos Alfa Netflix 2

Su éxito se explicó en parte por su capacidad de adaptación a diferentes contextos culturales. Aunque la historia tiene un fuerte componente local, los conflictos que plantea son universales.

La llegada de la quinta temporada refuerza esa expansión. El estreno global permitirá que nuevos espectadores descubran la serie, mientras que los seguidores habituales encontrarán una evolución en la historia.

Tráiler oficial de Machos Alfa 5 en Netflix