En consecuencia, el nuevo techo máximo de ingresos para acceder al adicional en diciembre de 2026 se desplazará hasta los $523.796,70 brutos.

Bajo este esquema, quienes cobren el piso mínimo de $453.796,70 recibirán los $70.000 completos ($510.182,80 netos de bolsillo luego del 3% de PAMI), mientras que los jubilados con ingresos intermedios cobrarán un monto variable hasta alcanzar exactamente el nuevo límite de $523.796,70 brutos.

Calendario de pago ANSES diciembre de 2026 para jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 14 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 15 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 16 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas