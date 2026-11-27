Pese a la gravedad de las heridas, el muchacho consiguió pedirle ayuda a la comerciante del kiosco para que llamara a una ambulancia. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud continúa siendo delicado.

Dos detenidos por el violento episodio en La Matanza

En el marco de la investigación, efectivos de la Comisaría Norte 7ª de Villa Celina detuvieron a dos hombres identificados como Rodrigo Alejandro Ayala, de 26 años, y Alan Rodrigo Palacios, de 30. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Olavarría y Francisco Ramírez, cuando los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, un cuchillo de grandes dimensiones y un teléfono celular iPhone rojo, que había sido robado ese mismo día en otro hecho delictivo.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un pistolón de fabricación casera calibre 20 y un cuchillo grande. (Foto: Policía Bonaerense)

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron coincidencias entre la vestimenta de Palacios y la del autor del ataque. También encontraron similitudes entre el cuchillo secuestrado y el utilizado durante la agresión.

Según el parte policial, Palacios fue vinculado con el intento de homicidio, mientras que la fiscalía interviniente avaló la aprehensión de ambos sospechosos. La causa fue caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra, robo agravado, homicidio en grado de tentativa y robo en grado de tentativa.