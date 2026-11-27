Ahora, a pocos días de aquella escena romántica, Wanda Nara publicó un video que muchos interpretaron como una suerte de réplica de aquel intercambio entre su exmarido y la actriz.

La conductora de MasterChef Celebrity aprovechó la noche del jueves para salir a caminar con Martín Migueles por las calles del barrio privado en el que viven. Durante el recorrido, decidió registrar el momento con su celular y compartirlo con sus seguidores.

“Mi personal que me saca a caminar...”, comentó Wanda mientras filmaba a su pareja. Acto seguido, le preguntó: “¿Cuánto caminamos?”. Y la respuesta de Migueles no pasó inadvertida. “Con vos puedo caminar la vida entera, mi amor”, le contestó con ironía y como claro metamensaje dirigido al ex de la mayor de las Nara.

Como era de suponer, el intercambio despertó una ola de comentarios en las redes, donde varios usuarios señalaron las similitudes entre ambos videos y leyeron la frase del empresario como un picante guiño a Mauro Icardi y la China Suárez.

Cuál fue la contundente decisión que tomó Wanda Nara tras la denuncia por amenazas de la China Suárez

La disputa judicial entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo episodio y tuvo un movimiento inesperado por parte de la conductora de MasterChef Celebrity. Después de que la actriz ratificara la denuncia por amenazas en su contra, la empresaria decidió adelantarse y presentarse por voluntad propia en la causa, acompañada por sus abogados.

La información se conoció en Intrusos (América TV), donde Paula Varela dio detalles de la estrategia judicial que adoptó Wanda. Según explicó la periodista, la mediática no esperó a recibir una notificación policial y optó por tomar la iniciativa para ponerse a disposición de la Justicia.

“Wanda se presentó espontáneamente en la causa que le inició la China Suárez por amenazas”, reveló Varela al aire del ciclo, al describir el paso que dio la conductora en medio del conflicto con la actriz.

En ese sentido, la panelista destacó que la decisión generó sorpresa por la manera en que se desarrolló el procedimiento. “Esto llamó la atención porque en realidad vos esperás que te notifique la policía”, señaló, haciendo referencia a cómo suele avanzar este tipo de instancia judicial.

Sin embargo, Wanda Nara resolvió no aguardar a que llegara esa comunicación formal y se presentó directamente en el expediente mediante su defensa. “Sin embargo, antes de que la notifique la policía, ella, a través de su abogado, Diego Storto, ya se presentó en la causa”, precisó Paula Varela.

De esta manera, la empresaria realizó una presentación espontánea en la denuncia impulsada por la China Suárez, en un nuevo capítulo de la disputa que ahora también se desarrolla en los tribunales.