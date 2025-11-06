En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
STREAMING

Netflix estrenó la película más esperada, está entre las más vistas y ya es furor mundial

Esta película de acción llegó a Netflix y ya está entre lo más visto de la plataforma. De qué trata y por qué esta entrega marcó un récord histórico.

Netflix estrenó la película más esperada, está entre las más vistas y ya es furor mundial. (Foto: Archivo)

"Rápidos y Furiosos X" ya está disponible en Netflix y se convirtió rápidamente en una de las películas más vistas de la plataforma. Estrenada originalmente en mayo de 2023, esta entrega de la emblemática saga de acción volvió a encender el motor de la franquicia con una mezcla de adrenalina, velocidad y drama familiar que no deja respiro.

La película, dirigida por Louis Leterrier, con guion de Justin Lin y Dan Mazeau, continúa los sucesos de Rápidos y Furiosos 9 y lleva la historia de Dom Toretto a su límite más extremo. Con un presupuesto cercano a los 340 millones de dólares, es la producción más costosa de toda la saga y del estudio Universal Pictures, lo que demuestra la magnitud de este fenómeno cinematográfico que no pierde vigencia.

Desde el primer minuto, el espectador se sumerge en una persecución constante, con explosiones, choques y momentos de alto riesgo filmados en locaciones de Roma, Río de Janeiro y Los Ángeles. El ritmo frenético y la carga emocional hacen que esta película sea una de las más intensas de la saga.

Rápidos y furiosos X Netflix 1

De qué trata "Rápidos y Furiosos X" en Netflix

En esta décima entrega, Dom Toretto se enfrenta a un enemigo que amenaza con destruir todo lo que ha construido. Su vida, su familia y su legado están en peligro cuando aparece Dante Reyes, interpretado por Jason Momoa, un villano con sed de venganza y un estilo tan carismático como despiadado.

La trama se desarrolla a partir de un conflicto del pasado: Dante es el hijo de Hernán Reyes, el narcotraficante brasileño que murió durante los sucesos de Rápidos y Furiosos 5. Años después, el joven Reyes regresa decidido a hacer pagar a Dom y su equipo por aquella pérdida. Con un plan meticuloso y una personalidad impredecible, logra poner a los protagonistas contra las cuerdas.

Rápidos y furiosos X Netflix 2

Dom Toretto, interpretado una vez más por Vin Diesel, debe enfrentarse al dilema de proteger a los suyos sin perder su sentido del honor. A su lado están Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), su compañera inquebrantable, y Mia Toretto (Jordana Brewster), quien vuelve a involucrarse en las misiones más peligrosas. Pero esta vez, la amenaza no se resuelve con simples carreras callejeras. Dante ataca desde las sombras, infiltrándose en sus vidas y manipulando todo lo que Dom ama.

El elenco de "Rápidos y Furiosos X"

  • Vin Diesel
  • Michelle Rodriguez
  • Tyrese Gibson
  • Ludacris
  • John Cena
  • Jason Momoa
  • Nathalie Emmanuel
  • Jordana Brewster
  • Jason Statham
  • Sung Kang
Rápidos y furiosos X Netflix 3

Qué dice Netflix sobre la película "Rápidos y Furiosos X"

Según el resumen oficial de Netflix: "Dom Toretto enfrenta el desafío más peligroso: correr contra reloj para salvar a su familia de un enemigo implacable, lleno de rencor y con una furia al volante desatada".

Esta sinopsis, difundida por Universal Pictures, resume el tono épico de la cinta: una lucha entre el pasado y el presente, entre la lealtad y la venganza, en una carrera contra el tiempo que no da tregua..

El éxito de "Rápidos y Furiosos X" en Netflix

Desde su llegada al catálogo de Netflix, Rápidos y Furiosos X escaló rápidamente al top de lo más visto en varios países. Su mezcla de acción, nostalgia y emoción atrapó tanto a los fanáticos de siempre como a nuevos espectadores.

Rápidos y furiosos X Netflix 4

El rodaje de Rápidos y Furiosos X fue un desafío técnico y logístico. Con más de 340 millones de dólares de presupuesto, el equipo de producción recreó escenarios explosivos, persecuciones imposibles y secuencias de acción filmadas en distintas partes del mundo.

El fenómeno de Rápidos y Furiosos demuestra que, más allá de los motores y las persecuciones, su verdadero combustible sigue siendo la familia y la lealtad.

Tráiler de "Rápidos y furiosos X" en Netflix

