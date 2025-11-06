Netflix estrenó la película más esperada, está entre las más vistas y ya es furor mundial

La trama se desarrolla a partir de un conflicto del pasado: Dante es el hijo de Hernán Reyes, el narcotraficante brasileño que murió durante los sucesos de Rápidos y Furiosos 5. Años después, el joven Reyes regresa decidido a hacer pagar a Dom y su equipo por aquella pérdida. Con un plan meticuloso y una personalidad impredecible, logra poner a los protagonistas contra las cuerdas.

Dom Toretto, interpretado una vez más por Vin Diesel, debe enfrentarse al dilema de proteger a los suyos sin perder su sentido del honor. A su lado están Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), su compañera inquebrantable, y Mia Toretto (Jordana Brewster), quien vuelve a involucrarse en las misiones más peligrosas. Pero esta vez, la amenaza no se resuelve con simples carreras callejeras. Dante ataca desde las sombras, infiltrándose en sus vidas y manipulando todo lo que Dom ama.

El elenco de "Rápidos y Furiosos X"

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

John Cena

Jason Momoa

Nathalie Emmanuel

Jordana Brewster

Jason Statham

Sung Kang

Qué dice Netflix sobre la película "Rápidos y Furiosos X"

Según el resumen oficial de Netflix: "Dom Toretto enfrenta el desafío más peligroso: correr contra reloj para salvar a su familia de un enemigo implacable, lleno de rencor y con una furia al volante desatada".

Esta sinopsis, difundida por Universal Pictures, resume el tono épico de la cinta: una lucha entre el pasado y el presente, entre la lealtad y la venganza, en una carrera contra el tiempo que no da tregua..

El éxito de "Rápidos y Furiosos X" en Netflix

Desde su llegada al catálogo de Netflix, Rápidos y Furiosos X escaló rápidamente al top de lo más visto en varios países. Su mezcla de acción, nostalgia y emoción atrapó tanto a los fanáticos de siempre como a nuevos espectadores.

El rodaje de Rápidos y Furiosos X fue un desafío técnico y logístico. Con más de 340 millones de dólares de presupuesto, el equipo de producción recreó escenarios explosivos, persecuciones imposibles y secuencias de acción filmadas en distintas partes del mundo.

El fenómeno de Rápidos y Furiosos demuestra que, más allá de los motores y las persecuciones, su verdadero combustible sigue siendo la familia y la lealtad.

Tráiler de "Rápidos y furiosos X" en Netflix