Franco Colapinto brilló en la clasificación del GP de Azerbaiyán: en qué posición largará en Bakú

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 entregó una tanda llena de emociones sobre el desafiante circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto completó una destacada actuación que le permitió meterse en la definitoria Q3 y asegurar el 10.° puesto de la grilla de partida, desde donde compartirá la misma línea de salida junto al español Carlos Sainz para la competencia oficial. El piloto argentino de Alpine venía realizando un trabajo muy sólido, aunque sufrió un despiste en la curva 15 que le impidió mejorar su tiempo en el giro final, cerrando de todas formas un desempeño sumamente positivo dentro del lote de los diez mejores del sábado.