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Franco Colapinto brilló en la clasificación del GP de Azerbaiyán: en qué posición largará en Bakú

Franco Colapinto completó una sólida qualy en Bakú y se metió en la Q3. George Russell se quedó con la pole.

Colapinto en la Q3 del GP de Azerbaiyán

Colapinto en la Q3 del GP de Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 entregó una tanda llena de emociones sobre el desafiante circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto completó una destacada actuación que le permitió meterse en la definitoria Q3 y asegurar el 10.° puesto de la grilla de partida, desde donde compartirá la misma línea de salida junto al español Carlos Sainz para la competencia oficial. El piloto argentino de Alpine venía realizando un trabajo muy sólido, aunque sufrió un despiste en la curva 15 que le impidió mejorar su tiempo en el giro final, cerrando de todas formas un desempeño sumamente positivo dentro del lote de los diez mejores del sábado.

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En la cima del clasificador, George Russell se adjudicó una pole position aplastante al registrar un tiempo de 1:42.526, superando por más de ocho décimas a sus inmediatos perseguidores, Charles Leclerc y Oscar Piastri. La contundencia del británico con su Mercedes dejó en claro su intención de pelear por la victoria e intentar recortar distancias frente al líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien deberá encarar una exigente remontada desde atrás.

Detrás del trío de punta compuesto por Russell, Leclerc y Piastri, la clasificación del Top 10 en Bakú se completó con Isack Hadjar en cuarto lugar, Lando Norris quinto, Lewis Hamilton sexto, Pierre Gasly séptimo, Max Verstappen octavo, Carlos Sainz noveno y el argentino cerrando la nómina. Con este escenario, Colapinto buscará aprovechar su buena ubicación inicial para sumar puntos clave en el certamen mundial.

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