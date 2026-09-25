¿Hay romance? Sofía, la hija de Maru Botana, contó qué pasa con Franco Colapinto

"Hola chicos, yo estoy en mi era top… ¡llegué arriba! Llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno, o sea…", expresó Sofía mientras hablaba frente a la cámara de su teléfono celular desde el interior de su auto.

De esta manera, la hija de Maru Botana dejó en claro que se tomó con humor las especulaciones que surgieron a partir de los likes del piloto y evitó darle mayor trascendencia al asunto.

En tanto, después de hacer ese comentario, Sofía decidió cambiar de tema y concentrarse en una cuestión mucho más concreta de su día a día: el trabajo. La joven contó a sus seguidores que estaba a punto de participar de una producción de fotos y aprovechó para compartir la afirmación que suele repetir cada vez que tiene una jornada laboral por delante.

Con estas declaraciones, todo indica que Sofía Solá buscó ponerle un cierre a las versiones que comenzaron a relacionarla con Franco Colapinto. Además, no hizo referencia alguna a las declaraciones que había realizado recientemente su mamá sobre la familia del piloto.

En ese sentido, Maru Botana había contado que los familiares de Colapinto son clientes de sus locales y explicó que "son fanáticos" de sus tortas.

Así las cosas, Sofía eligió tomarse con humor los rumores y continuar con sus actividades, mientras las especulaciones sobre su supuesto vínculo con Franco Colapinto siguen dando que hablar en las redes sociales.

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Qué dijo Maru Botana sobre el supuesto romance de su hija Sofía con Franco Colapinto

Desde que terminó su relación con Maia Reffico, Franco Colapinto quedó nuevamente en el centro de la escena por una inesperada interacción en redes sociales. El piloto argentino de Fórmula 1 comenzó a darle varios likes a las publicaciones de Sofía Solá, hija de Maru Botana, y las especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos no tardaron en aparecer.

Los usuarios detectaron rápidamente la actividad del corredor en Instagram y los "me gusta" comenzaron a viralizarse. En medio de la incertidumbre sobre qué ocurre realmente entre los jóvenes, Maru Botana fue consultada por el cronista de Puro Show (El Trece) y sorprendió al revelar qué relación tiene con el deportista.

La cocinera reconoció que conoce personalmente a Franco Colapinto y también a su familia, aunque aseguró que su hija nunca le habló sobre una posible cercanía con el piloto.

"Fan total", expresó Maru al referirse a Colapinto. Luego, sobre los likes que el automovilista dejó en las publicaciones de Sofía, explicó: “Nunca me comentó nada Sofi, no tenía ni idea. Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona".

Además, la conductora contó entre risas por qué conoce al piloto: "Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”.

Ante la pregunta de si podía imaginarlo como yerno, Maru Botana no dudó y dejó en claro que vería con buenos ojos un romance entre ambos: "Me parece que es divino. No lo conozco tanto a Franco pero sí a su familia y es un amor. Aprobado", cerró.