Se conoció el pacto de Luciana Salazar y Martín Redrado tras el acuerdo final: el impactante monto

En tanto, Marcela Coronel amplió: "Hablé con la abogada de Redrado, Mariana Gallego, que me confirma que se cerró todo y no puede dar más detalles porque si no hay multas muy altas".

Luis Ventura explicó en ese sentido que había hablado con Luciana Salazar minutos antes de salir al aire y que se la notó conmovida por alcanzar un acuerdo con Redrado tras tanto tiempo de lucha.

"Hablé con Luciana Salazar hace un rato y no terminó el diálogo normalmente, se quebró en llanto y en ese llanto dijo que estaba muy feliz y que no podía darme ningún detalle con respecto a lo que habían acordado", precisó.

En tanto, Marina Calabró fijó su postura en favor del pedido de la modelo: "La acompañé a Luciana en su lucha y me consta lo que ha sufrido y ha batallado. Redrado no accede de bueno, acceede acorralado por la Justicia, que tardó pero garantizó los caminos de los derechos de una niña", concluyó.

Qué dijo Luciana Salazar tras el acuerdo con Martín Redrado

Paula Varela contó en Intrusos que se contactó con Luciana Salazar tras el acuerdo judicial alcanzado con Martín Redrado y le expresó la alegría que siente por terminar con esa etapa.

"Le pregunté a Luciana cuando me enteré y me dijo una frase: 'vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz'", indicó la periodista sobre la primera reacción de la modelo.

En tanto, explicó que los dos acordaron no dar detalles a los medios del acuerdo alcanzado: "Hay firma de confidencialidad por ambos lados pero se terminó definitivamente cualquier tipo de reclamo de Luciana a Martín Redrado y ya están saldadas todas las diferencias".