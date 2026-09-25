Se conoció el pacto de Luciana Salazar y Martín Redrado tras el acuerdo final: el impactante monto

El jueves se conoció que Luciana Salazar y Martín Redrado después de años de enfrentamiento judicial en el reclamo que inició la modelo por la manutención de su hija Matilda.
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En el programa PrimiciasYa dieron detalles del acuerdo judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado después de años de diferencias.
El jueves se conoció que Luciana Salazar y Martín Redrado después de años de enfrentamiento judicial en el reclamo que inició la modelo por la manutención de su hija Matilda.
Luego de años de enfrentamiento en el ámbito legal que luego también se trasladó a los medios, finalmente la modelo y el economista pudieron alcanzar un acuerdo en una audiencia.
En el programa PrimiciasYa (América TV) se conocieron detalles del pacto de silencio entre las partes que tendría en el medio un monto millonario en dólares que Redrado acordó entregarle a su ex.
"Se llegó a un acuerdo donde no se ha podido conocer más detalles porque hay un pacto de confidencialidad pero ha trascendido a través de personas muy allegadas a la expareja que la cifra acordada estaría en el orden del millón de dólares", precisó el conductor Luis Ventura.
En tanto, Marcela Coronel amplió: "Hablé con la abogada de Redrado, Mariana Gallego, que me confirma que se cerró todo y no puede dar más detalles porque si no hay multas muy altas".
Luis Ventura explicó en ese sentido que había hablado con Luciana Salazar minutos antes de salir al aire y que se la notó conmovida por alcanzar un acuerdo con Redrado tras tanto tiempo de lucha.
"Hablé con Luciana Salazar hace un rato y no terminó el diálogo normalmente, se quebró en llanto y en ese llanto dijo que estaba muy feliz y que no podía darme ningún detalle con respecto a lo que habían acordado", precisó.
En tanto, Marina Calabró fijó su postura en favor del pedido de la modelo: "La acompañé a Luciana en su lucha y me consta lo que ha sufrido y ha batallado. Redrado no accede de bueno, acceede acorralado por la Justicia, que tardó pero garantizó los caminos de los derechos de una niña", concluyó.
Paula Varela contó en Intrusos que se contactó con Luciana Salazar tras el acuerdo judicial alcanzado con Martín Redrado y le expresó la alegría que siente por terminar con esa etapa.
"Le pregunté a Luciana cuando me enteré y me dijo una frase: 'vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz'", indicó la periodista sobre la primera reacción de la modelo.
En tanto, explicó que los dos acordaron no dar detalles a los medios del acuerdo alcanzado: "Hay firma de confidencialidad por ambos lados pero se terminó definitivamente cualquier tipo de reclamo de Luciana a Martín Redrado y ya están saldadas todas las diferencias".