Furor en Netflix: Guillermo Francella se luce en la serie argentina del momento

Netflix recuperó El hombre de tu vida

El paso del tiempo no impidió que El hombre de tu vida volviera a despertar interés. La serie lleva tiempo disponible en Netflix, pero recientemente recuperó protagonismo entre los usuarios que buscan producciones argentinas dentro del catálogo.

La ficción había llegado originalmente a la pantalla en 2012 y presentó una propuesta centrada en las relaciones sentimentales, aunque con una mirada cargada de humor. El eje de la historia fue Hugo Bermúdez, un hombre que, luego de atravesar una serie de problemas personales, terminó involucrándose en un negocio bastante particular.

La producción fue creada por Marcela Guerty y Juan José Campanella y tuvo a Francella como figura central. El actor estuvo acompañado por un elenco integrado por reconocidos intérpretes argentinos.

De qué trata El hombre de tu vida en Netflix

La historia comienza con Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), un hombre trabajador, honesto y padre de un hijo adolescente. Su vida atraviesa un momento complicado debido a la falta de trabajo y a una crisis emocional que lo deja en una situación vulnerable.

En ese contexto aparece su prima Gloria Pinotti, interpretada por Mercedes Morán. Gloria creó un microemprendimiento llamado El amor de tu vida, una empresa que promete ayudar a hombres y mujeres a encontrar una pareja.

La empresa recibe más pedidos de mujeres que de hombres. Por ese motivo, Gloria necesita incorporar a alguien que pueda asumir diferentes personalidades y presentarse como el hombre ideal para cada clienta. Ese papel termina en manos de Hugo.

El protagonista comienza entonces a participar de distintas citas en las que debe interpretar el tipo de hombre que cada mujer está buscando. Para conseguirlo, cambia su nombre, su apariencia y su personalidad de acuerdo con las características de cada encuentro.

Una comedia romántica con dos temporadas

El hombre de tu vida cuenta con dos temporadas y 24 capítulos en total, una extensión que permite desarrollar diferentes historias alrededor del protagonista y de los personajes que forman parte de su entorno.

La serie combina elementos de comedia y romance, pero también incorpora situaciones relacionadas con los vínculos familiares, las dificultades laborales y las relaciones sentimentales.

La estructura de la historia permite que cada cita tenga características propias. Hugo debe interpretar diferentes personajes y adaptarse a las necesidades de cada mujer que contrata a la empresa.

La presencia de Gloria, interpretada por Mercedes Morán, resulta fundamental porque es quien pone en marcha el negocio y quien incorpora a Hugo a esta particular actividad.

El elenco que acompaña a Guillermo Francella

Guillermo Francella

Mercedes Morán

Luis Brandoni

Tupac Larriera

German Kraus

Malena Pichot

Victor Laplace

Virginia Innocenti

Juan Leyrado

Silvia Kutika

La serie argentina que volvió al catálogo de Netflix

El regreso de El hombre de tu vida a las producciones que despiertan interés en Netflix también pone nuevamente en escena una ficción argentina que había sido estrenada originalmente en televisión.

Con 24 capítulos distribuidos en dos temporadas, la serie ofrece una historia centrada en Hugo Bermúdez y en el particular empleo que acepta después de quedarse sin trabajo.

El personaje interpretado por Guillermo Francella debe convertirse en diferentes hombres para cumplir con las expectativas de las clientas.

La producción permanece disponible en Netflix y volvió a despertar interés entre quienes buscan una ficción argentina con capítulos breves y un protagonista que debe interpretar una personalidad diferente en cada encuentro.

Mirá el tráiler de El hombre de tu vida