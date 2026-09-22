En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Guillermo Francella
SERIES

Furor en Netflix: Guillermo Francella se luce en la serie argentina del momento

La serie de Guillermo Francella que recuperó protagonismo en Netflix volvió a llamar la atención con sus dos temporadas.

Furor en Netflix: Guillermo Francella se luce en la serie argentina del momento. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: Guillermo Francella se luce en la serie argentina del momento. (Foto: Archivo)

Guillermo Francella arrasa en Netflix volvió a captar la atención de los usuarios de la plataforma después de varios años desde su estreno original. Se trata de una producción argentina que combinó comedia, romance y situaciones cotidianas para contar una historia protagonizada por un hombre que acepta un particular trabajo: convertirse en la pareja ideal de mujeres que buscan el amor.

Leé también Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear
Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La ficción se estrenó originalmente en 2012 y fue creada por Marcela Guerty y Juan José Campanella. Con dos temporadas y 24 capítulos en total, la producción encontró un nuevo espacio de interés dentro del catálogo de Netflix.

El protagonista es Guillermo Francella, quien interpreta a Hugo Bermúdez, un hombre que atraviesa una crisis personal y laboral cuando recibe una propuesta que cambiará por completo su rutina. A partir de ese momento, deberá asumir diferentes identidades para cumplir con una tarea tan particular como complicada.

La historia también cuenta con la participación de Mercedes Morán y Luis Brandoni, entre otros nombres destacados del elenco argentino.

Netflix recuperó El hombre de tu vida

El paso del tiempo no impidió que El hombre de tu vida volviera a despertar interés. La serie lleva tiempo disponible en Netflix, pero recientemente recuperó protagonismo entre los usuarios que buscan producciones argentinas dentro del catálogo.

La ficción había llegado originalmente a la pantalla en 2012 y presentó una propuesta centrada en las relaciones sentimentales, aunque con una mirada cargada de humor. El eje de la historia fue Hugo Bermúdez, un hombre que, luego de atravesar una serie de problemas personales, terminó involucrándose en un negocio bastante particular.

La producción fue creada por Marcela Guerty y Juan José Campanella y tuvo a Francella como figura central. El actor estuvo acompañado por un elenco integrado por reconocidos intérpretes argentinos.

De qué trata El hombre de tu vida en Netflix

La historia comienza con Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), un hombre trabajador, honesto y padre de un hijo adolescente. Su vida atraviesa un momento complicado debido a la falta de trabajo y a una crisis emocional que lo deja en una situación vulnerable.

En ese contexto aparece su prima Gloria Pinotti, interpretada por Mercedes Morán. Gloria creó un microemprendimiento llamado El amor de tu vida, una empresa que promete ayudar a hombres y mujeres a encontrar una pareja.

La empresa recibe más pedidos de mujeres que de hombres. Por ese motivo, Gloria necesita incorporar a alguien que pueda asumir diferentes personalidades y presentarse como el hombre ideal para cada clienta. Ese papel termina en manos de Hugo.

El protagonista comienza entonces a participar de distintas citas en las que debe interpretar el tipo de hombre que cada mujer está buscando. Para conseguirlo, cambia su nombre, su apariencia y su personalidad de acuerdo con las características de cada encuentro.

Una comedia romántica con dos temporadas

El hombre de tu vida cuenta con dos temporadas y 24 capítulos en total, una extensión que permite desarrollar diferentes historias alrededor del protagonista y de los personajes que forman parte de su entorno.

La serie combina elementos de comedia y romance, pero también incorpora situaciones relacionadas con los vínculos familiares, las dificultades laborales y las relaciones sentimentales.

La estructura de la historia permite que cada cita tenga características propias. Hugo debe interpretar diferentes personajes y adaptarse a las necesidades de cada mujer que contrata a la empresa.

La presencia de Gloria, interpretada por Mercedes Morán, resulta fundamental porque es quien pone en marcha el negocio y quien incorpora a Hugo a esta particular actividad.

El elenco que acompaña a Guillermo Francella

  • Guillermo Francella
  • Mercedes Morán
  • Luis Brandoni
  • Tupac Larriera
  • German Kraus
  • Malena Pichot
  • Victor Laplace
  • Virginia Innocenti
  • Juan Leyrado
  • Silvia Kutika

La serie argentina que volvió al catálogo de Netflix

El regreso de El hombre de tu vida a las producciones que despiertan interés en Netflix también pone nuevamente en escena una ficción argentina que había sido estrenada originalmente en televisión.

Con 24 capítulos distribuidos en dos temporadas, la serie ofrece una historia centrada en Hugo Bermúdez y en el particular empleo que acepta después de quedarse sin trabajo.

El personaje interpretado por Guillermo Francella debe convertirse en diferentes hombres para cumplir con las expectativas de las clientas.

La producción permanece disponible en Netflix y volvió a despertar interés entre quienes buscan una ficción argentina con capítulos breves y un protagonista que debe interpretar una personalidad diferente en cada encuentro.

Mirá el tráiler de El hombre de tu vida

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La serie argentina "El hombre de tu vida" protagonizada por Guillermo Francella recuperó protagonismo.
  • Sinopsis: Un hombre acepta un particular trabajo: interpretar diferentes personalidades para ser la pareja ideal de mujeres que buscan el amor.
  • Producción: La ficción cuenta con dos temporadas y 24 capítulos, combinando comedia y romance con un elenco destacado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Guillermo Francella Serie
Notas relacionadas
El Chino Darín brilla en Netflix con esta serie argentina que es perfecta para ver en pocos días
Qué ver en Netflix: la serie turca más exitosa que podés terminar en un fin de semana
Netflix: Brad Pitt sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar