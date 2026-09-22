Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

Pero no se quedó solamente con los motivos de la salida. También tuvo palabras de respaldo para el futuro profesional de Edith, especialmente por su participación en los proyectos que tiene por delante. “Auguro una gran participación acá porque Edith es muy creativa. Le va a ir bárbaro en MasterChef y en Bendita la está rompiendo”, afirmó.

Qué dijo Costa sobre la supuesta mala onda de los integrantes de El club del Moro con Edith Hermida

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron a Costa por los rumores que hablan de supuestas diferencias dentro de El Club del Moro. En particular, se mencionaban presuntos conflictos entre algunos integrantes del equipo y Santiago del Moro.

Ante esa versión, Costa fue terminante y negó que exista un enfrentamiento interno. “De ninguna manera hay una nota discordante en el equipo”, aseguró.

La humorista incluso explicó, con su particular estilo, cómo interpreta la convivencia entre quienes trabajan en el ciclo. “Es un trabajo y del 1 al 10 el sueldito está, así que con la mejor sonrisa. Además, pudiendo hacer las elecciones, uno no podría laburar en un lugar con mala onda a las cinco de la mañana porque es insalubre, te buscás otro”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que dentro de cualquier equipo pueden existir distintas personalidades y egos. Sin embargo, marcó una diferencia entre esas características y una supuesta pelea entre los integrantes. “Si no tenés ego no podés trabajar de esto, pero en El Club del Moro cada uno tiene su lugar”, explicó.

Y cuando parecía que el tema podía seguir generando especulaciones, la humorista volvió a ser contundente y cerró cualquier posibilidad de interpretar sus palabras como una confirmación de un conflicto. “Mala onda no hay”, sentenció.

Por último, Costa fue consultada específicamente por su relación actual con Edith Hermida. En ese punto también eligió hablar con sinceridad y aclaró que, aunque no son amigas, sí existía una buena relación entre ellas. “No somos amigas, pero teníamos muy buena onda y los días que yo estuve internada ella se ofreció a cuidarme el perro”, reveló.

Así, Costa se refirió a la salida de Edith Hermida, habló sobre los rumores que rodean a El Club del Moro y dejó en claro cuál es su postura sobre el vínculo que mantiene actualmente con quien fuera su compañera.