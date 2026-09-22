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Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

La renuncia de Edith Hermida generó fuertes versiones sobre el detrás de escena de El Club del Moro. Costa rompió el silencio y contó qué vínculo mantiene actualmente con la locutora.

22 sept 2026, 15:48
Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

Costa habló de la salida de Edith Hermida y reveló la verdad sobre las internas en el programa de Santiago del Moro

La salida de Edith Hermida de La 100 quedó envuelta en rumores y versiones sobre lo que habría ocurrido detrás de escena. En medio de las especulaciones, Costa decidió hablar y sorprendió al referirse tanto a la partida de su excompañera como a las supuestas internas que comenzaron a circular alrededor de El Club del Moro, el ciclo que conduce Santiago del Moro en la primera mañana de la FM.

Después de atravesar un problema de salud que la obligó a permanecer internada, la humorista volvió a hablar públicamente y eligió el programa de stream Ya fue Todo, emitido por Jotax Digital, para contar su mirada sobre la situación. Allí no esquivó ninguna de las preguntas y dejó varias definiciones sobre el presente de Edith Hermida y el clima dentro del programa radial.

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Consultada por la decisión de Edith de abandonar El club del Moro, Costa fue directa y aseguró que su salida no la tomó por sorpresa. Según explicó, la conductora ya tenía por delante otros compromisos profesionales que demandaban gran parte de su tiempo.“No me sorprendió porque tenía todo el proyecto de MasterChef y a la noche tiene Bendita”, sostuvo la humorista, haciendo referencia a los proyectos que actualmente tiene Hermida.

Además, Costa puso el foco en la exigente rutina que llevaba adelante su compañera y remarcó el esfuerzo que implicaba sostener semejante ritmo de trabajo. “Pobre mujer, sale a las cinco de la mañana y vuelve a las 11 de la noche a la casa y también tiene dos hijas”, expresó.

Pero no se quedó solamente con los motivos de la salida. También tuvo palabras de respaldo para el futuro profesional de Edith, especialmente por su participación en los proyectos que tiene por delante. “Auguro una gran participación acá porque Edith es muy creativa. Le va a ir bárbaro en MasterChef y en Bendita la está rompiendo, afirmó.

Qué dijo Costa sobre la supuesta mala onda de los integrantes de El club del Moro con Edith Hermida

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron a Costa por los rumores que hablan de supuestas diferencias dentro de El Club del Moro. En particular, se mencionaban presuntos conflictos entre algunos integrantes del equipo y Santiago del Moro.

Ante esa versión, Costa fue terminante y negó que exista un enfrentamiento interno. “De ninguna manera hay una nota discordante en el equipo”, aseguró.

La humorista incluso explicó, con su particular estilo, cómo interpreta la convivencia entre quienes trabajan en el ciclo. “Es un trabajo y del 1 al 10 el sueldito está, así que con la mejor sonrisa. Además, pudiendo hacer las elecciones, uno no podría laburar en un lugar con mala onda a las cinco de la mañana porque es insalubre, te buscás otro”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que dentro de cualquier equipo pueden existir distintas personalidades y egos. Sin embargo, marcó una diferencia entre esas características y una supuesta pelea entre los integrantes. “Si no tenés ego no podés trabajar de esto, pero en El Club del Moro cada uno tiene su lugar”, explicó.

Y cuando parecía que el tema podía seguir generando especulaciones, la humorista volvió a ser contundente y cerró cualquier posibilidad de interpretar sus palabras como una confirmación de un conflicto. “Mala onda no hay”, sentenció.

Por último, Costa fue consultada específicamente por su relación actual con Edith Hermida. En ese punto también eligió hablar con sinceridad y aclaró que, aunque no son amigas, sí existía una buena relación entre ellas. “No somos amigas, pero teníamos muy buena onda y los días que yo estuve internada ella se ofreció a cuidarme el perro”, reveló.

Así, Costa se refirió a la salida de Edith Hermida, habló sobre los rumores que rodean a El Club del Moro y dejó en claro cuál es su postura sobre el vínculo que mantiene actualmente con quien fuera su compañera.

     

 

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