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Encuentro en Naciones Unidas

Trump y el primer ministro del Reino Unido hablaron sobre las Malvinas durante su primera reunión bilateral

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico mantuvieron un encuentro en el marco de la Asamblea General de la ONU. La cuestión de las islas Malvinas formó parte de la agenda, luego de las recientes declaraciones del mandatario republicano sobre la disputa de soberanía.

Trump y el primer ministro del Reino Unido hablaron sobre las Malvinas durante su primera reunión bilateral. (Foto: Reuters)

Trump y el primer ministro del Reino Unido hablaron sobre las Malvinas durante su primera reunión bilateral. (Foto: Reuters)
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El encuentro se produjo después de semanas de tensión y tuvo entre los temas abordados la situación de las islas Malvinas.

Malvinas, entre los temas de la reunión

Tras el encuentro, Burnham confirmó que la cuestión de las Malvinas fue parte de la conversación con Trump, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido del intercambio.

El jefe de Gobierno británico destacó además el tono del diálogo y aseguró que logró establecer una buena relación con el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico mantuvieron un encuentro en el marco de la Asamblea General de la ONU. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico mantuvieron un encuentro en el marco de la Asamblea General de la ONU. (Foto: Reuters)

“Esta relación es muy importante para nosotros. Y seguiremos fortaleciéndola”, afirmó Burnham al referirse al vínculo entre ambos países.

Los asuntos internacionales que analizaron

Durante sus declaraciones ante la prensa, el primer ministro detalló que la reunión incluyó conversaciones sobre distintos temas de política internacional. Entre ellos mencionó los conflictos en Ucrania e Irán, asuntos comerciales y la situación del archipiélago del Atlántico Sur. “Mencionamos a las Malvinas”, señaló Burnham.

“Tuvo la gentileza de escucharnos sobre estos temas”, agregó en referencia a Trump.

Las declaraciones que reactivaron el debate

La cuestión de las Malvinas volvió a instalarse en la agenda internacional el 31 de agosto, cuando Trump aseguró que podría “revisar” la posición de neutralidad que mantiene Estados Unidos frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Las declaraciones generaron repercusiones debido a que plantearon la posibilidad de un cambio en una postura histórica de Washington respecto del conflicto.

Días después, el mandatario volvió a referirse al tema durante una entrevista con un medio británico. En ese contexto, manifestó su descontento por la falta de apoyo de Londres a la estrategia estadounidense en la guerra con Irán e insinuó que no necesariamente acudiría en ayuda del Reino Unido ante un eventual conflicto con la Argentina.

La cuestión de las islas Malvinas formó parte de la agenda, luego de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa de soberanía. (Foto: Reuters)

La cuestión de las islas Malvinas formó parte de la agenda, luego de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa de soberanía. (Foto: Reuters)

Al responder sobre esa posibilidad, Trump remarcó la distancia geográfica entre el Reino Unido y el archipiélago del Atlántico Sur. “Es un viaje muy largo”, afirmó, al tiempo que recordó la guerra de 1982.

La propuesta de mediación

Posteriormente, el presidente estadounidense se mostró dispuesto a asumir un rol de mediador entre la Argentina y el Reino Unido frente a una eventual controversia relacionada con las islas Malvinas.

La reunión con Burnham fue el primer encuentro formal entre ambos líderes desde aquellas declaraciones, que volvieron a colocar la cuestión de la soberanía del archipiélago en el centro de la discusión diplomática.

En pocas palabras

  • Trump y el premier británico: Se reunieron en la ONU y abordaron la disputa por las Malvinas.
  • Cuestión Malvinas: El mandatario estadounidense había puesto en duda el apoyo a Reino Unido, reactivando el debate.
  • Mediación: Trump se mostró dispuesto a intervenir en la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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