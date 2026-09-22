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Visita a la Argentina

León XIV le brindará un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó a A24.com cómo será la ceremonia en la que el Papa honrará a Jorge Bergoglio. Además, el Episcopado detalló cómo serán el encuentro con Milei en Casa Rosada y el resto de las actividades.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Papa León XIV le hará un homenaje especial a su antecesor

El Papa León XIV le hará un homenaje especial a su antecesor, Francisco (Foto: archivo).

En el marco de los preparativos de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y 11 de noviembre, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó a A24.com cómo será el "homenaje al Papa Francisco" que encabezará el Sumo Pontífice.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno desplegará un operativo de cuatro días en todo el país durante la visita del Sumo Pontífice. (Foto: captura de pantalla)

"Será un momento de oración, muy breve, que se va a realizar antes del rezo de vísperas y del encuentro del Papa León XIV con todo el Episcopado", señaló García Cuerva.

"Con los obispos auxiliares de Buenos Aires y conmigo, el Papa va a rezar lo que se llama un responso. Va a ser una oración al Papa Francisco detrás del altar de la Catedral de Buenos Aires", detalló García Cuerva sobre la actividad.

Consultado sobre qué día se llevará a cabo ese homenaje al Papa Francisco, García Cuerva confirmó que será "el lunes por la tarde-noche".

Otro homenaje de León XIV a Francisco en Luján

Pero los homenajes al papa argentino también estarán presentes seguramente en las distintas misas y visitas que realizará León XIV. Por ejemplo, podría referirse a la figura de Jorge Bergoglio poco antes de la última misa de despedida de la Argentina, que brindará el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján.

Allí se guarda una sotana que utilizaba Francisco en el Vaticano y que fue donada por León XIV, quien dará en esa ciudad la misa de despedida.

Según confirmaron los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina este martes en una conferencia de prensa, León XIV podría visitar un lugar emblemático del barrio de Flores, donde Bergoglio comenzó su tarea pastoral.

El Episcopado piensa la visita de León XIV en tres etapas y adelanta su mensaje

En la conferencia de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, acompañado por los obispos Jorge García Cuerva y monseñor Ángel Rossi, revelaron detalles de la visita de León XIV y el mensaje que buscará dejar a la sociedad y a la dirigencia política y social argentina.

García Cuerva también adelantó aspectos de las dos actividades que, se espera, tendrán un alto contenido: la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione. Esta última, principalmente, por tratarse de una histórica entidad que presta ayuda a discapacitados.

“En el caso del Cottolengo Don Orione, se trata de acompañar gestos pastorales del papa León XIV. Lo peor que podríamos hacer ahí es leerlo en términos ideológicos o partidistas. Es una problemática que está impresa en nuestra sociedad y como Iglesia se hace mucho y el Papa viene a acompañar el trabajo de la Iglesia con las personas con discapacidad”, afirmó el arzobispo de Buenos Aires.

“Respecto a la cárcel de Devoto, todos los papas visitan una cárcel por una cuestión del evangelio, especialmente como lo ha hecho el papa Francisco, el papa Benedicto XVI y también, en este caso, el papa León XIV en sus visitas apostólicas", agregó.

García Cuerva remarcó el sentido simbólico de esa visita: “Jesús dijo 'estuve preso y me vinieron a ver', con lo cual el Papa León, cuando fue a Barcelona, estuvo en una cárcel; estuvo en Guinea en una cárcel; y en su viaje a América Latina va a estar en la cárcel de Devoto”.

“Es la presencia de la Iglesia en ese mundo. La cárcel, de alguna manera, no deja de ser fruto de la inequidad social, fruto de la violencia, del delito y la Iglesia no quiere estar ajena a una realidad que nos duele a todos”, dijo García Cuerva.

Sobre las diferencias y coincidencias con el Gobierno, García Cuerva respondió si sería necesaria una reunión entre el Presidente y el Episcopado para analizar temas de fondo, como la economía, y expresó que "este ejercicio que estamos haciendo para poder conversar, justamente, cuestiones organizativas del viaje papal nos puede abrir la posibilidad de, más adelante, sentarnos a conversar, a dialogar sobre otras temáticas muchísimo más de fondo y más importantes”.

"Creo que hoy es interesante ver que tenemos un ejercicio de encuentro, que hasta hace un tiempo no teníamos”, concluyó el arzobispo porteño.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Homenaje al Papa Francisco: León XIV realizará una oración especial en la Catedral Metropolitana antes de las vísperas.
  • Visita y encuentros: Se detallaron los detalles del encuentro con Milei, visita a instituciones y misas multitudinarias.
  • Itinerario confirmado: El Papa visitará Luján, un Cottolengo y la cárcel de Devoto entre el 8 y 11 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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