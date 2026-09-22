León XIV le brindará un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana

Otro homenaje de León XIV a Francisco en Luján

Pero los homenajes al papa argentino también estarán presentes seguramente en las distintas misas y visitas que realizará León XIV. Por ejemplo, podría referirse a la figura de Jorge Bergoglio poco antes de la última misa de despedida de la Argentina, que brindará el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján.

Allí se guarda una sotana que utilizaba Francisco en el Vaticano y que fue donada por León XIV, quien dará en esa ciudad la misa de despedida.

Según confirmaron los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina este martes en una conferencia de prensa, León XIV podría visitar un lugar emblemático del barrio de Flores, donde Bergoglio comenzó su tarea pastoral.

El Episcopado piensa la visita de León XIV en tres etapas y adelanta su mensaje

En la conferencia de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, acompañado por los obispos Jorge García Cuerva y monseñor Ángel Rossi, revelaron detalles de la visita de León XIV y el mensaje que buscará dejar a la sociedad y a la dirigencia política y social argentina.

García Cuerva también adelantó aspectos de las dos actividades que, se espera, tendrán un alto contenido: la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione. Esta última, principalmente, por tratarse de una histórica entidad que presta ayuda a discapacitados.

“En el caso del Cottolengo Don Orione, se trata de acompañar gestos pastorales del papa León XIV. Lo peor que podríamos hacer ahí es leerlo en términos ideológicos o partidistas. Es una problemática que está impresa en nuestra sociedad y como Iglesia se hace mucho y el Papa viene a acompañar el trabajo de la Iglesia con las personas con discapacidad”, afirmó el arzobispo de Buenos Aires.

“Respecto a la cárcel de Devoto, todos los papas visitan una cárcel por una cuestión del evangelio, especialmente como lo ha hecho el papa Francisco, el papa Benedicto XVI y también, en este caso, el papa León XIV en sus visitas apostólicas", agregó.

García Cuerva remarcó el sentido simbólico de esa visita: “Jesús dijo 'estuve preso y me vinieron a ver', con lo cual el Papa León, cuando fue a Barcelona, estuvo en una cárcel; estuvo en Guinea en una cárcel; y en su viaje a América Latina va a estar en la cárcel de Devoto”.

“Es la presencia de la Iglesia en ese mundo. La cárcel, de alguna manera, no deja de ser fruto de la inequidad social, fruto de la violencia, del delito y la Iglesia no quiere estar ajena a una realidad que nos duele a todos”, dijo García Cuerva.

Sobre las diferencias y coincidencias con el Gobierno, García Cuerva respondió si sería necesaria una reunión entre el Presidente y el Episcopado para analizar temas de fondo, como la economía, y expresó que "este ejercicio que estamos haciendo para poder conversar, justamente, cuestiones organizativas del viaje papal nos puede abrir la posibilidad de, más adelante, sentarnos a conversar, a dialogar sobre otras temáticas muchísimo más de fondo y más importantes”.

"Creo que hoy es interesante ver que tenemos un ejercicio de encuentro, que hasta hace un tiempo no teníamos”, concluyó el arzobispo porteño.