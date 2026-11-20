La espectacular maniobra de Colapinto para evitar un choque en Las Vegas

La situación se produjo cuando quedaba muy poco tiempo para que terminara el entrenamiento. Colapinto había permanecido en boxes durante buena parte de la sesión debido a las condiciones meteorológicas, pero finalmente Alpine decidió enviar sus dos autos a la pista.

El argentino comenzó una vuelta de reconocimiento para evaluar el estado del circuito. Mientras transitaba una recta, las ruedas perdieron contacto efectivo con el asfalto por el agua acumulada, lo que provocó un desplazamiento lateral del monoplaza.

Durante unos segundos, el Alpine quedó orientado hacia las barreras de contención y parecía inevitable que terminara golpeando contra el muro. Pero Colapinto consiguió recuperar el control mediante una rápida corrección del volante y evitó el impacto.

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas. (Foto: Reuters)

Tanto Colapinto como Gasly aprovecharon su breve salida para conocer las condiciones del asfalto y realizar una simulación de largada.

Qué es el aquaplaning, el fenómeno que complicó a Colapinto

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas. (Foto: Reuters)

El aquaplaning se produce cuando una capa de agua se interpone entre los neumáticos y el pavimento, lo que reduce drásticamente la capacidad del vehículo para frenar, acelerar o cambiar de dirección.

En la Fórmula 1, donde los autos circulan a velocidades muy elevadas, este fenómeno puede provocar pérdidas repentinas de control incluso cuando los pilotos utilizan neumáticos especialmente diseñados para lluvia intensa.

En Las Vegas, la combinación de precipitaciones, bajas temperaturas y sectores con agua estancada complicó especialmente la conducción.

Uno de los puntos que generó preocupación fue la curva 12, donde se había formado una importante acumulación de agua.

La dificultad no afectó únicamente al argentino. Varios pilotos experimentaron problemas de adherencia y debieron extremar las precauciones para evitar incidentes.

Verstappen comparó la pista con una superficie de hielo

Las condiciones del circuito provocaron fuertes advertencias de los protagonistas. Max Verstappen, piloto de Red Bull, describió el asfalto como una pista de hielo durante una comunicación con su equipo.

Por su parte, Kimi Antonelli, de Mercedes, también manifestó por radio que sufría aquaplaning en distintos sectores del trazado.

Otros competidores, entre ellos Alex Albon y Nico Hülkenberg, tuvieron dificultades para controlar sus monoplazas sobre la superficie mojada. La mayoría de las escuderías optó por limitar al máximo la actividad.

De los 22 pilotos inscriptos, solo 17 salieron a recorrer el circuito, mientras que los restantes permanecieron en boxes para evitar riesgos innecesarios.

La falta de adherencia impidió que los equipos completaran vueltas rápidas y obtuvieran referencias competitivas para el resto del fin de semana.

La lluvia provocó una situación que la Fórmula 1 no vivía desde 2020

La primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas terminó con un dato poco habitual: ningún piloto registró un tiempo oficial. Para encontrar un antecedente comparable hay que remontarse al Gran Premio de Eifel de 2020, disputado en el circuito alemán de Nürburgring.

En aquella oportunidad, la lluvia y la niebla impidieron desarrollar normalmente las sesiones de entrenamiento. Las condiciones de visibilidad eran tan deficientes que el helicóptero médico no podía operar, por lo que la actividad debió cancelarse.

La situación de Las Vegas fue diferente. Esta vez, los pilotos tuvieron permitido salir a pista y algunos completaron vueltas de instalación, pero ninguno pudo realizar una vuelta cronometrada.

El resultado dejó a las escuderías sin referencias de rendimiento durante la primera hora de actividad del fin de semana.