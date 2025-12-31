ANSES: último llamado para tramitar el pago único de $85.000
Se trata de un trámite obligatorio para poder acceder al pago de esta suma extra por hijo. Cómo es el procedimiento para acceder a este beneficio.
Último llamado de ANSES para tramitar el pago único de $85.000 (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que este 31 de diciembre de 2025 finaliza el plazo para presentar el Formulario de Ayuda Escolar correspondiente al ciclo lectivo en curso. Se trata de un trámite obligatorio para poder acceder al pago de $85.000 por hijo.
La exigencia alcanza a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también a quienes perciben asignaciones familiares a través del SUAF, siempre que aún no hayan completado la certificación escolar ante el organismo previsional.
Ayuda escolar: quiénes están obligados a realizar el trámite
Todos los beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual deben acreditar que los niños y adolescentes a su cargo asistieron a un establecimiento educativo reconocido. Esta condición rige incluso para quienes recibieron el pago automático del beneficio durante marzo de este año.
En el caso de los titulares de la AUH, la certificación se incluye dentro de la Libreta de la AUH, mientras que los beneficiarios del SUAF deben presentar de manera individual el Certificado de Escolaridad a través de Anses.
El valor de la Ayuda Escolar fue fijado en $85.000 por el Decreto 150/2025, que dispuso mantener el monto sin actualizaciones durante todo el ciclo lectivo 2025. El beneficio volverá a ajustarse recién en marzo del próximo año, en función de la movilidad vigente.
Cómo presentar el Formulario de Ayuda Escolar
El trámite puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi Anses desde la web oficial.
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dirigirse a la sección “Hijos”.
Seleccionar la opción “Presentar un certificado escolar”.
Descargar el formulario, imprimirlo y hacerlo completar por la institución educativa.
Cargar la documentación desde la misma plataforma.
Además, el formulario también puede presentarse de forma presencial en cualquier oficina de Anses, sin necesidad de solicitar turno previo.
Una vez realizada la presentación, el organismo previsional deposita el monto de la Ayuda Escolar dentro de un plazo aproximado de 60 días, en dos conceptos diferenciados.