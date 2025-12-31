ANSES: último llamado para tramitar el pago único de $85.000

El valor de la Ayuda Escolar fue fijado en $85.000 por el Decreto 150/2025, que dispuso mantener el monto sin actualizaciones durante todo el ciclo lectivo 2025. El beneficio volverá a ajustarse recién en marzo del próximo año, en función de la movilidad vigente.

ayuda escolar 3.jpg ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Cómo presentar el Formulario de Ayuda Escolar

El trámite puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi Anses desde la web oficial.

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Dirigirse a la sección “Hijos” .

Seleccionar la opción “Presentar un certificado escolar” .

Descargar el formulario, imprimirlo y hacerlo completar por la institución educativa.

Cargar la documentación desde la misma plataforma.

Además, el formulario también puede presentarse de forma presencial en cualquier oficina de Anses, sin necesidad de solicitar turno previo.

Una vez realizada la presentación, el organismo previsional deposita el monto de la Ayuda Escolar dentro de un plazo aproximado de 60 días, en dos conceptos diferenciados.