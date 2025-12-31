Thiago Medina confesó el mayor complejo que sufre tras el grave accidente: "Ni siquiera delante de Dani..."

El joven subió una selfie sin la remera donde se puede ver la cicatriz en el medio de su panza que le quedó tras las operaciones por las que pasó, en una marca que sin duda simboliza la vida.

Sin embargo, Thiago reconoció que por ahora no puede estar sin remera y que incluso le sucedete esto delante de Daniela: v"Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero. Ahora ni adelante de Dani (Daniela Celis) puedo estar sin remera", comentó.

Al recibir el alta, el ex GH dejó en claro que nunca más conducirá una moto y continúa con su recuperación en su casa y rodeado de sus afectos.

Ante algunos comentarios que detectó desde las redes donde se ponía en duda la gravedad de su accidente en moto, Thiago Medina decidió sacarse varias fotos frente al espejo mostrando cómo quedó su cuerpo con las marcas en la piel que tiene tras la internación.

"Para todos los que me mandan que es todo mentira que no tengo ni una cicatriz acá está para que vean que no miento y tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios. Lo que es saber que gracias a estas sicatriz sigo vivo en es algo que me va a marcar para toda la vida", indicó con firmeza el ex Gran Hermano.

Y agregó a modo de reflexión ante aquellos que dudaban de lo que le pasó: "También saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto pero bueno, subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso".

"Espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a Dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mi", finalizó con emoción Thiago Medina tras esta nueva etapa en su vida que vive luego de poder sobreponerse a ese grave accidente en moto.

