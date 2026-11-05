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Se supo cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa: los detalles de su estado de ánimo

Yanina Latorre sorprendió al contar en SQP que Pampita estaría separada desde hace dos semanas del empresario y dio detalles de cómo atravesaría este momento personal.

5 nov 2026, 08:36
Se supo cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa: los detalles de su estado de ánimo

Se supo cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa: los detalles de su estado de ánimo

Se supo cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa: los detalles de su estado de ánimo

Se supo cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa: los detalles de su estado de ánimo

El delicado momento sentimental que estaría atravesando Carolina “Pampita” Ardohain quedó en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre revelara que la modelo estaría nuevamente separada de Martín Pepa. Pero, más allá de la ruptura, la información que sorprendió fue cómo se encontraría emocionalmente la modelo frente a esta nueva crisis amorosa. Según trascendió, estaría triste y todavía tendría esperanzas de recuperar la relación.

La noticia se conoció en SQP (América TV), donde Yanina Latorre dio detalles del distanciamiento y aseguró que la separación se habría producido hace aproximadamente 15 días. De acuerdo con la información que recibió, habría sido el empresario quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo, luego de que volvieran a aparecer algunos de los conflictos que ya habían afectado anteriormente a la pareja.

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“Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”, reveló la conductora, al contar que la modelo no estaría atravesando este momento de la mejor manera y que preferiría mantener la situación en privado. Además, explicó que Carolina todavía tendría intenciones de recomponer la relación y que no consideraría que la historia de amor con Martín Pepa esté definitivamente terminada.

La primicia había sido anunciada por Yanina al comienzo de su programa, cuando lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones en el mundo del espectáculo: “¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”.

Según reconstruyó la comunicadora, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía alrededor de un mes, después de finalizar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría alcanzado para resolver las diferencias que arrastraba la pareja. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó Latorre, al referirse a los motivos que habrían desencadenado esta nueva ruptura.

En ese sentido, la distancia y las complicaciones para compatibilizar sus respectivas agendas laborales volverían a ser algunos de los principales obstáculos. También habría diferencias vinculadas con las intensidades de la modelo, un aspecto que, según las versiones que llegaron a la conductora, habría generado tensiones en la relación.

Para respaldar la información, Yanina Latorre contó que se comunicó con personas cercanas a los dos protagonistas y que recibió testimonios coincidentes sobre la situación sentimental que estarían atravesando. “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo.

Finalmente, la conductora volvió a hacer hincapié en los motivos que habrían provocado el distanciamiento y sumó un dato sobre cómo sería vista la relación desde el entorno del empresario: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

Así, mientras la separación todavía no habría sido oficializada por decisión de Pampita, la información de Yanina Latorre puso el foco en el difícil momento emocional que estaría viviendo la modelo, quien, según trascendió, aún conservaría la ilusión de darle una nueva oportunidad a la pareja.

Pampita y Martín Pepa: el reencuentro que nació en La Pampa y se selló en Luján

La historia de amor entre Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa no comenzó con un encuentro casual, sino con una conexión que venía de lejos. Ambos se conocieron de jóvenes en La Pampa, compartieron el viaje de egresados y, años más tarde, la modelo fue elegida madrina de la fundación de la familia Pepa.

El punto de inflexión llegó durante la peregrinación anual a Luján de 2024. Allí, Pampita -recién separada de Roberto García Moritán- caminó junto a la madre de Martín y, al enterarse de que ambos atravesaban separaciones, la mujer los impulsó a reencontrarse. Ese gesto familiar abrió la puerta a mensajes, llamadas y salidas que rápidamente transformaron la amistad en romance.

La cercanía entre las familias también tenía un trasfondo emocional: tras la muerte de Blanca, hija de Pampita, la madre de Pepa la acompañó y promovió un homenaje en La Pampa que se convirtió en una plaza infantil en memoria de la niña. Así, entre recuerdos de adolescencia, empuje materno y una coincidencia en Luján, nació una relación que capturó la atención del mundo del espectáculo, aunque hoy parecería estar en la cuerda floja.

     

 

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