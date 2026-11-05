El papa León XIV y Bob Dylan se reunieron en el Vaticano: qué regalos especiales intercambiaron

La canción de Bob Dylan que citó el Papa

La referencia fue a Go Away You Bomb, una canción de protesta escrita en 1963, en plena Guerra Fría, que cuestiona las armas nucleares. La obra nunca fue grabada ni publicada oficialmente en un álbum y su manuscrito original permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013.

No es la primera vez que Dylan se encuentra con un pontífice. En 1997 actuó ante Juan Pablo II durante el Congreso Eucarístico de Bolonia, frente a unos 300.000 jóvenes. Allí interpretó tres canciones, entre ellas Knockin' on Heaven's Door. En ese momento, Dylan, anunció que pese a ser judío, se convertía al catolicismo (Robert Allen Zimmerman es su nombre verdadero).

En aquella oportunidad, el Papa polaco también había citado versos de Blowin' in the Wind, en una referencia al camino de la fe y la búsqueda espiritual.

Otra cosa que llamó la atención fue su vestimenta. Llegó con una campera negra con una gran capucha que tenía colocada sobre la cabeza, con lo cual, a primera vista, parecía un monje junto al papa León XIV.

1997: el año en que Bob Dylan cantó para el papa Juan Pablo II

Bob Dylan cantó ante el papa Juan Pablo II el 27 de septiembre de 1997, en la ciudad de Bolonia, Italia, durante la vigilia musical que clausuró el XXIII Congreso Eucarístico Nacional.

El recital se realizó en el Centro Agroalimentario de Bolonia, ante una multitud estimada en unos 300.000 jóvenes, aunque algunas crónicas hablaron de cifras superiores. Dylan interpretó tres canciones emblemáticas de su prolífica carrera.

En 1997 con el papa Juan Pablo II y en 2026 con León XIV. Bob Dylan en El Vaticano. (Foto: A24.com)

Knockin' on Heaven's Door.

A Hard Rain's A-Gonna Fall.

Forever Young

En un verso de "A hard rain´s a gonna fall", canción emblemática de los vientos de cambio en la década del 60 dice: "Y lo contaré y lo hablaré y lo pensaré y lo respiraré/Y reflejarlo desde la montaña para que todas las almas puedan verlo/Entonces me quedaré en el océano hasta que empiece a hundirme/Pero conoceré bien mi canción antes de empezar a cantarla/Y es duro, es duro, es duro, es duro/Va a caer una fuerte lluvia".

Luego, bob Dylan dejó el escenario y se saludó enocionadamente con el Papa.