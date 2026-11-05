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El papa León XIV y Bob Dylan se reunieron en el Vaticano: qué regalos especiales intercambiaron

El Papa se apresta a iniciar su viaje por Uruguay, la Argentina y Perú. Pero pocas horas antes, se hizo tiempo para una audiencia muy particular. Recibió al cantautor y mítico personaje de la música estadounidense: Bob Dylan. A sus 85 años, de gira por Italia, tuvo la oportunidad de estar con León XIV. En 1997 actuó delante del papa Juan Pablo II.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Antes de su viaje a Sudamérica

Antes de su viaje a Sudamérica, el Papa recibió al músico Bob Dylan en el Vaticano. (Foto: Reuters)
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Además, del tradicional saludo hubo varos detalles para destacar. Entre ellos, los regalos que intercambiaron. El Pontífice le regaló un rosario al artista, mientras que cantautor le obsequió un ejemplar de su autobiografía "Chronicles: Volume One", publicada en 2004.

Dylan, de 85 años, se encuentra en Italia como parte de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que incluye una presentación este jueves 5 de noviembre en Roma, además de actuaciones en Milán y Bolonia. En el año 2016, el músico estadounidense recibió el premio Nobel de la Paz.

El encuentro tuvo un antecedente particular. En julio pasado, León XIV había citado una composición del músico en el prólogo del libro "Desarmado y desarmante. La paz es un regalo", publicado por la Librería Editora Vaticana.

La canción de Bob Dylan que citó el Papa

La referencia fue a Go Away You Bomb, una canción de protesta escrita en 1963, en plena Guerra Fría, que cuestiona las armas nucleares. La obra nunca fue grabada ni publicada oficialmente en un álbum y su manuscrito original permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013.

No es la primera vez que Dylan se encuentra con un pontífice. En 1997 actuó ante Juan Pablo II durante el Congreso Eucarístico de Bolonia, frente a unos 300.000 jóvenes. Allí interpretó tres canciones, entre ellas Knockin' on Heaven's Door. En ese momento, Dylan, anunció que pese a ser judío, se convertía al catolicismo (Robert Allen Zimmerman es su nombre verdadero).

En aquella oportunidad, el Papa polaco también había citado versos de Blowin' in the Wind, en una referencia al camino de la fe y la búsqueda espiritual.

Otra cosa que llamó la atención fue su vestimenta. Llegó con una campera negra con una gran capucha que tenía colocada sobre la cabeza, con lo cual, a primera vista, parecía un monje junto al papa León XIV.

1997: el año en que Bob Dylan cantó para el papa Juan Pablo II

Bob Dylan cantó ante el papa Juan Pablo II el 27 de septiembre de 1997, en la ciudad de Bolonia, Italia, durante la vigilia musical que clausuró el XXIII Congreso Eucarístico Nacional.

El recital se realizó en el Centro Agroalimentario de Bolonia, ante una multitud estimada en unos 300.000 jóvenes, aunque algunas crónicas hablaron de cifras superiores. Dylan interpretó tres canciones emblemáticas de su prolífica carrera.

En 1997 con el papa Juan Pablo II y en 2026 con León XIV. Bob Dylan en El Vaticano. (Foto: A24.com)

En 1997 con el papa Juan Pablo II y en 2026 con León XIV. Bob Dylan en El Vaticano. (Foto: A24.com)

  • Knockin' on Heaven's Door.

  • A Hard Rain's A-Gonna Fall.

  • Forever Young

En un verso de "A hard rain´s a gonna fall", canción emblemática de los vientos de cambio en la década del 60 dice: "Y lo contaré y lo hablaré y lo pensaré y lo respiraré/Y reflejarlo desde la montaña para que todas las almas puedan verlo/Entonces me quedaré en el océano hasta que empiece a hundirme/Pero conoceré bien mi canción antes de empezar a cantarla/Y es duro, es duro, es duro, es duro/Va a caer una fuerte lluvia".

Luego, bob Dylan dejó el escenario y se saludó enocionadamente con el Papa.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Papa León XIV y Bob Dylan: El sumo pontífice recibió al músico en una audiencia privada en el Vaticano.
  • Intercambio de regalos: El Papa le obsequió un rosario y Dylan le entregó su autobiografía
Resumen generado por Thinkindot AI
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