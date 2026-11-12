A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
OOPS

Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: "Zorra ya vas a..."

En SQP, Yanina Latorre reveló detalles hasta ahora desconocidos del fuerte cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en la casa de los sueños. Aquí, todo lo que se dijeron.

12 nov 2026, 08:51
Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: “Zorra ya vas a…”

Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: “Zorra ya vas a…”

Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: “Zorra ya vas a…”

Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: “Zorra ya vas a…”

Gritos desesperados, una hija pidiendo auxilio, patrulleros por todas partes y un enfrentamiento cara a cara que terminó de encender la polémica. El escándalo que sacudió Nordelta el viernes pasado sumó un capítulo explosivo: Wanda Nara no solo llegó a la casa de Mauro Icardi para rescatar a su hija mayor, sino que también protagonizó un durísimo cruce con la China Suárez, delante de varios testigos. Ahora, Yanina Latorre reveló qué le gritó la mediática a su histórica enemiga y sacó a la luz una frase que promete dar que hablar.

El escándalo se desató cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) recibió los desesperados pedidos de auxilio de su hija y decidió acercarse hasta la vivienda del futbolista. El episodio incluyó intervenciones policiales y una situación que, según trascendió, fue catalogada como lesiones leves.

Leé también

La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Icardi y su hija mayor tras la denuncia: "No quiere..."

la fuerte revelacion de yanina latorre sobre el vinculo de icardi y su hija mayor tras la denuncia: no quiere...

Aunque rápidamente comenzaron a conocerse los detalles de lo ocurrido, todavía faltaba reconstruir un capítulo fundamental de aquella jornada: el enfrentamiento entre Wanda y la China, quien fue testigo directo de lo sucedido entre Icardi y la preadolescente.

Este miércoles, después del fin de semana largo por la visita papal, Yanina Latorre retomó su ciclo SQP por América TV y contó información que recibió sobre el escandaloso episodio. Entre los detalles que reveló, hizo especial hincapié en la durísima frase que Wanda Nara le habría dedicado a la actriz.

“La China estaba en el pasto, Migueles también. Wanda se agarró con la China y le decía: 'Zorra, vas a estar como yo en dos años'”, relató la conductora, al describir el tenso intercambio entre las dos mujeres, que protagonizaron uno de sus pocos encuentros cara a cara desde la separación de Wanda y Mauro.

Pero eso no fue todo. Latorre también brindó información sobre el trasfondo del conflicto familiar y explicó que la situación entre Francesca y su papá vendría de antes.

“Esto ya venía de antes. Francesca no quiere ver al padre ni ir a su casa, lo tiene bloqueado. No quiere hacerlo por hechos de violencia. Además porque cuando está con él no van al colegio ni a las actividades deportivas”, aseguró la periodista, sumando un nuevo capítulo a la delicada disputa familiar.

Cuál fue la fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Icardi y su hija mayor tras la denuncia

Asimismo, Yanina Latorre aportó información sobre el conflicto entre el futbolista, su hija y el profundo enfrentamiento con su ex. Es por eso que reveló detalles de la postura que habría tomado la menor frente a Mauro Icardi.

Al aire de Sálvese quien pueda (América TV), la conductora aseguró que la nena no tendría intenciones de ir a la casa de su padre, que lo tendría bloqueado de WhatsApp desde hace tiempo y que existirían distintas situaciones que habrían provocado su incomodidad.

Además, aclaró que el episodio ocurrido el viernes en el colegio no habría sido una reacción espontánea de Wanda, sino la consecuencia de un conflicto que llevaba tiempo desarrollándose. “Todo lo del viernes no es que resultó y lo pergeñó Wanda y fue de la nada. Esto ya venía e iba a ocurrir. ¿Por qué? Hace bastante tiempo o días que Francesca no veía al padre”, explicó.

Pero eso no fue todo. Yanina profundizó sobre los motivos que, según su versión, habrían llevado a Francesca a tomar distancia del futbolista. “Francesca no quiere ver al padre, no quiere ir a la casa del padre y lo tiene bloqueado de WhatsApp hace un tiempo. ¿Por algún motivo puntual? Por hechos de violencia, por incomodidades, por esto que cuando están con él no hacen sus actividades extracurriculares, no van al colegio”, detalló.

Por último, cuestionó la manera en que Icardi habría intentado recomponer el vínculo con su hija. “El tipo la deja tirada en La Isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre. No está cómoda. ¿Qué hace el padre? ¿Se sentó a hablar con la hija o intentó un vínculo paulatino? No, hizo una cautelar. Se las dan a las dos chicas del 6 de noviembre al 16 de noviembre a la fuerza”, concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Wanda Nara China Suárez

Lo más visto