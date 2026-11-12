Yanina Latorre dio nuevos detalles de la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en Nordelta: "Zorra ya vas a..."

Este miércoles, después del fin de semana largo por la visita papal, Yanina Latorre retomó su ciclo SQP por América TV y contó información que recibió sobre el escandaloso episodio. Entre los detalles que reveló, hizo especial hincapié en la durísima frase que Wanda Nara le habría dedicado a la actriz.

“La China estaba en el pasto, Migueles también. Wanda se agarró con la China y le decía: 'Zorra, vas a estar como yo en dos años'”, relató la conductora, al describir el tenso intercambio entre las dos mujeres, que protagonizaron uno de sus pocos encuentros cara a cara desde la separación de Wanda y Mauro.

Pero eso no fue todo. Latorre también brindó información sobre el trasfondo del conflicto familiar y explicó que la situación entre Francesca y su papá vendría de antes.

“Esto ya venía de antes. Francesca no quiere ver al padre ni ir a su casa, lo tiene bloqueado. No quiere hacerlo por hechos de violencia. Además porque cuando está con él no van al colegio ni a las actividades deportivas”, aseguró la periodista, sumando un nuevo capítulo a la delicada disputa familiar.

Cuál fue la fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Icardi y su hija mayor tras la denuncia

Asimismo, Yanina Latorre aportó información sobre el conflicto entre el futbolista, su hija y el profundo enfrentamiento con su ex. Es por eso que reveló detalles de la postura que habría tomado la menor frente a Mauro Icardi.

Al aire de Sálvese quien pueda (América TV), la conductora aseguró que la nena no tendría intenciones de ir a la casa de su padre, que lo tendría bloqueado de WhatsApp desde hace tiempo y que existirían distintas situaciones que habrían provocado su incomodidad.

Además, aclaró que el episodio ocurrido el viernes en el colegio no habría sido una reacción espontánea de Wanda, sino la consecuencia de un conflicto que llevaba tiempo desarrollándose. “Todo lo del viernes no es que resultó y lo pergeñó Wanda y fue de la nada. Esto ya venía e iba a ocurrir. ¿Por qué? Hace bastante tiempo o días que Francesca no veía al padre”, explicó.

Pero eso no fue todo. Yanina profundizó sobre los motivos que, según su versión, habrían llevado a Francesca a tomar distancia del futbolista. “Francesca no quiere ver al padre, no quiere ir a la casa del padre y lo tiene bloqueado de WhatsApp hace un tiempo. ¿Por algún motivo puntual? Por hechos de violencia, por incomodidades, por esto que cuando están con él no hacen sus actividades extracurriculares, no van al colegio”, detalló.

Por último, cuestionó la manera en que Icardi habría intentado recomponer el vínculo con su hija. “El tipo la deja tirada en La Isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre. No está cómoda. ¿Qué hace el padre? ¿Se sentó a hablar con la hija o intentó un vínculo paulatino? No, hizo una cautelar. Se las dan a las dos chicas del 6 de noviembre al 16 de noviembre a la fuerza”, concluyó.