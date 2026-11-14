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L-Gante salió a respaldar a Wanda en medio de la polémica con la China Suárez y ella recordó su historia de amor

L-Gante compartió una foto junto a Wanda Nara con un mensaje de apoyo y la conductora la replicó con una frase que despertó recuerdos de su romance.

14 nov 2026, 17:02
china suarez, l gante y wanda nara
china suarez, l gante y wanda nara

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos y, esta vez, apareció un viejo protagonista de la historia sentimental de la conductora: L-Gante. En medio de los fuertes cruces que ambas protagonizaron en redes sociales, el cantante compartió una publicación junto a Wanda que no pasó inadvertida y que ella decidió replicar en sus propias historias de Instagram.

Se trata de una foto en la que aparecen juntos y sobre la que el referente de la cumbia 420 escribió: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera".

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El mensaje llamó la atención por el momento en el que llegó. Mientras Wanda y la China continúan enfrentadas, Elian Valenzuela dejó en claro su postura con unas palabras que pueden leerse como una muestra de acompañamiento hacia la conductora. Sin mencionar directamente a la actriz ni hacer referencia explícita a la disputa, el músico expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse de la mejor manera.

Pero Wanda no dejó pasar la oportunidad de responderle y, al compartir nuevamente la historia, agregó una frase que también dio que hablar: "Cómo dolió este amor verdadero".

¿El mensaje de L-Gante reavivó la polémica y el apoyo de Tamara Báez a la China Suárez?

La publicación del cantante también se da después de que Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica, se metiera en el enfrentamiento entre Wanda y la China. Tras el fuerte descargo de la actriz contra la conductora, la influencer compartió una frase que no pasó inadvertida: "Se tenía que decir y se dijo".

El comentario cobró especial relevancia por la historia que Tamara mantuvo con L-Gante y por las acusaciones que hizo en el pasado sobre el acercamiento entre el cantante y Wanda cuando ella todavía estaba en pareja con él.

De esta manera, las publicaciones de los últimos días volvieron a cruzar a los protagonistas de una historia que combina viejos vínculos sentimentales, reproches y una nueva guerra mediática.

     

 

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