Lenta normalización de los vuelos en los EEUU: hay más de 16.000 vuelos cancelados por la falla masiva

Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse, las autoridades advirtieron por demoras. (Foto: Reuters)

Ante la imposibilidad de garantizar el funcionamiento habitual de las comunicaciones, la FAA dispuso una suspensión nacional de despegues, una medida excepcional que afectó a aeropuertos y aerolíneas de todo el país. La interrupción provocó un efecto dominó sobre la programación de los vuelos.

Miles de aeronaves quedaron fuera de sus posiciones previstas, mientras que numerosas tripulaciones no pudieron completar sus recorridos habituales. En distintos aeropuertos, pasajeros que ya habían abordado sus aviones debieron descender mientras las compañías evaluaban cómo reorganizar los servicios.

Aunque la restricción fue levantada durante la noche del viernes, las autoridades advirtieron que la recuperación total del sistema no sería inmediata. Las aerolíneas deberán reacomodar sus cronogramas y resolver los inconvenientes acumulados durante las horas de paralización.

La FAA explicó qué provocó el colapso del sistema aéreo

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que los equipos técnicos lograron restablecer las instalaciones de control de tránsito aéreo y reabrir el espacio aéreo nacional. Sin embargo, reconoció que la crisis puso en evidencia problemas estructurales en la infraestructura tecnológica del país. Según explicó, una parte importante del sistema todavía funciona con dispositivos y conexiones instalados hace varias décadas.

“Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Utilizamos líneas de cobre de la década de 1980. Es un sistema antiguo que colapsó y lo hizo en toda la red”, sostuvo Duffy. El funcionario señaló que el incidente podría haberse originado por un error de un contratista o por el desperfecto de un router, aunque aclaró que las investigaciones continúan y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas.

Sean Duffy, confirmó que los equipos técnicos lograron restablecer las instalaciones. (Foto: Reuters)

A pesar de las complicaciones, buscó llevar tranquilidad a los pasajeros. “Es seguro volar”, aseguró. Además, remarcó que la prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de los viajeros mientras se completa el restablecimiento de las operaciones.

Cuándo se normalizarán los vuelos en Estados Unidos

La FAA prevé que la situación podría estabilizarse hacia el cierre del domingo, aunque las consecuencias de la interrupción podrían prolongarse durante varios días. El principal desafío de las compañías aéreas será reubicar los aviones y reorganizar las tripulaciones que quedaron fuera de sus posiciones habituales como consecuencia de las cancelaciones.

Esto significa que, incluso después de la recuperación del sistema de comunicaciones, algunos pasajeros podrían seguir enfrentando demoras, modificaciones de horarios o nuevas suspensiones. Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

La crisis aérea desató una polémica política por la falta de inversiones

El colapso también abrió un nuevo frente de discusión política en Estados Unidos sobre el estado de la infraestructura utilizada para controlar el tráfico aéreo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, responsabilizó a años de inversiones insuficientes por el deterioro tecnológico del sistema.

El dirigente republicano recordó que tanto el secretario de Transporte, Sean Duffy, como el presidente Donald Trump habían advertido sobre la necesidad de modernizar los equipos y las redes de comunicación. Johnson destacó que el Congreso aprobó aproximadamente 13.000 millones de dólares destinados a iniciar la actualización tecnológica y cuestionó a los legisladores demócratas que no respaldaron la iniciativa.

Más de 16.000 vuelos cancelados por la falla masiva. (Foto: Reuters)

“No necesitamos una investigación para comprender que se requiere una mayor inversión. Vamos a trabajar para lograrlo”, afirmó. El episodio volvió a poner en discusión la dependencia de tecnologías antiguas en una de las redes de transporte aéreo más importantes del mundo.