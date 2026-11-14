Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" negó aparecer en el video de las torturas y pidió una pericia

Según la investigación, en las imágenes aparecen dos hombres que inmovilizan a la adolescente mientras uno de ellos le amputa un dedo. Los hechos habrían ocurrido bajo las órdenes de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, señalado como uno de los presuntos líderes de una organización narcocriminal vinculada al triple femicidio.

Lara y "Pequeño J" en el Bajo Flores, días antes del triple crimen. (Foto: archivo)

El material fue encontrado durante una investigación paralela por narcotráfico, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El 16 de octubre, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron una vivienda en la zona de Moreno y secuestraron el teléfono de Daniel Tello Chacón, señalado como uno de los integrantes de la organización.

Durante el análisis del dispositivo, los investigadores recuperaron el video, que había sido eliminado de una carpeta de la aplicación de mensajería Zangi. De acuerdo con las pericias, Tello Chacón recibió la grabación durante la madrugada del 24 de septiembre de 2025, aproximadamente una semana después del triple crimen.

El hallazgo se convirtió en una prueba relevante para la investigación, aunque la defensa de uno de los principales acusados cuestiona su validez y reclama nuevos estudios.

La Justicia señala a “Pequeño J”, pero el acusado niega haber participado

El procesamiento de “Roger” Macalopu, firmado por Arroyo Salgado, contiene una referencia directa a la presunta participación de Valverde Victoriano en las agresiones. “Puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, lanzarse sobre la víctima para reducirla”, sostiene el documento judicial.

Por su parte, el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, también hizo referencia a la identificación del acusado en un nuevo escrito incorporado al expediente. “Quien agarraría a la víctima para que se logre amputar uno de sus dedos resultaría ser Tony Janzen Valverde Victoriano”, señaló el magistrado.

Sin embargo, “Pequeño J” rechazó categóricamente esa identificación y sostuvo que nunca estuvo en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. “Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra”, declaró desde prisión.

TRIPLE CRIMEN NARCO DE FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" DIJO QUE NO PARTICIPÓ

También negó haber recibido la filmación en su teléfono celular. “No, yo no tuve el video en mi teléfono, porque no estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí”, aseguró.

Investigan quién filtró el video del triple femicidio

La difusión pública de las imágenes generó una nueva investigación judicial, independiente de la causa principal por los asesinatos. El juez Jorge Rodríguez dispuso la formación de un expediente para establecer cómo una grabación que permanecía bajo reserva judicial terminó circulando fuera del ámbito de la investigación.

La nueva causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°3 de Morón, bajo la calificación de violación de secretos. La defensa de Valverde Victoriano, encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete, también había solicitado que se investigara la filtración.

El letrado anticipó que buscará intervenir como querellante para impulsar la identificación de los responsables. “Este próximo lunes vamos a presentarnos como querellantes en la causa por la filtración del video y vamos a impulsar hasta individualizar a los responsables”, afirmó.

“Pequeño J” denunció amenazas de muerte en el penal de Ezeiza

La filtración también tuvo consecuencias dentro del establecimiento penitenciario donde se encuentra detenido Valverde Victoriano. Según denunció su defensa, el acusado recibió amenazas de otros internos después de que las imágenes comenzaran a circular públicamente.

El episodio habría ocurrido en el sector destinado a detenidos de alto riesgo del penal de Ezeiza. “Las denuncié porque varios presos quieren tomar represalias en mi contra. Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro”, sostuvo Valverde Victoriano.

El acusado aseguró que, tras lo ocurrido, se reforzaron las medidas de seguridad para proteger su integridad física. “Fue solo una amenaza, pero me podrían haber matado. Desde que pasó, me pusieron un protocolo de seguridad todos los días, me registran el cuerpo para ver si no sufrí alguna agresión”, relató.

Las víctimas del triple crimen. (Foto: archivo)

Además de impulsar la investigación por la filtración, Contreras Alderete anticipó que cuestionará la incorporación de la grabación como prueba en la causa por el triple femicidio. El abogado sostiene que podrían existir irregularidades relacionadas con la obtención, preservación y traslado del material audiovisual entre expedientes judiciales.

Entre los argumentos que presentará mencionó la supuesta vulneración del derecho de defensa, un posible exceso en la investigación digital y cuestionamientos a la cadena de custodia. También solicitará pericias antropométricas, scopométricas, de comparación facial y de reconocimiento de voz para determinar si el hombre que aparece inmovilizando a Lara es efectivamente Valverde Victoriano.

Detuvieron en Perú a otro acusado por el triple femicidio narco

Mientras avanza la investigación en Argentina, se produjo una nueva detención vinculada al caso. Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, señalado como otro presunto integrante de la organización narcocriminal investigada por los asesinatos.

El sospechoso fue capturado en el distrito de Santa Anita, en Lima, Perú, durante un operativo coordinado con la Policía Federal Argentina mediante la Oficina Central Buenos Aires de Interpol. Su detención representa un nuevo avance en la investigación sobre la estructura criminal presuntamente involucrada en el triple femicidio de Florencio Varela.

Con varios acusados bajo investigación, el expediente continúa concentrado en reconstruir las responsabilidades individuales, determinar cómo se organizaron los crímenes y esclarecer la participación de cada uno de los sospechosos.