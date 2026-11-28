En aquella oportunidad, durante su despedida de la pantalla, había compartido su emoción por este nuevo paso en su carrera y explicó los motivos detrás de aquella decisión. “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, expresó al aire de TN.

Lozano era hincha fanático de Estudiantes y amante de los animales. Desde sus redes sociales acostumbraba a compartir postales con sus mascotas y también de sus reuniones con amigos y colegas, aunque mantenía un bajo perfil al mantener privada su cuenta de Instagram.

Así, la noticia de su fallecimiento marca la despedida de un periodista que construyó una extensa trayectoria en el ámbito de la televisión y el periodismo gráfico.

De qué murió el periodista Javier Lozano

La televisión argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN, quien falleció este sábado 28 de noviembre a los 66 años, luego de enfrentar una larga lucha contra un cáncer de riñón.

La triste noticia fue comunicada en vivo por sus compañeros de señal, Paula García y Santiago do Rego, quienes lo recordaron con mucha emoción y destacaron tanto su trayectoria como su calidad humana.

"A Javi lo conocen por su trabajo en la calle, como lo ven, cronista en la calle, en el Congreso. Un gran tipo y un gran profesional", expresó Do Rego al despedirlo al aire.

Por su parte, García también tuvo palabras de reconocimiento para el periodista y valoró el compromiso que siempre demostró en su trabajo. Una gran persona que está en la casa antes de nosotros, aprendimos de su compromiso, manifestó.

Lozano había comenzado su recorrido profesional en Artear en junio de 1987, cuando se incorporó como cronista de calle. Con el paso de los años, también se desempeñó como acreditado en Casa Rosada y llegó a ocupar el cargo de jefe de redacción del portal digital de TN.

Su partida deja una profunda tristeza entre quienes compartieron con él tantos años de trabajo. Así, por ejemplo, Mario Massaccesi fue uno de los colegas que lo despidió a través de las redes sociales con un sentido mensaje que dice: "¡Chau querido Javier! Qué triste noticia para quienes te quisimos y te respetamos mucho. Por tu profesionalismo, tu don de gente y tu familia hermosa. Ah! Y ese humor tan inteligente. Buen viaje compañero...".