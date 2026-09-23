El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: "Decepcioné a..."

El humorista también aprovechó la conversación para referirse a la forma en la que construyó su carrera y a su decisión de mantenerse alejado de determinados espacios de exposición. En ese sentido, expresó: “Hice toda mi carrera por afuera de las esferas de la información en épocas donde la verdad no importa tanto, si la mentira garpa es verdad”.

Pero el momento más íntimo de la charla llegó cuando volvió a hablar específicamente de su vínculo con Momi Giardina. Al mirar hacia atrás y recordar cómo afrontaba las relaciones cuando era más joven, Bossi realizó una fuerte autocrítica sobre sus propias conductas dentro de la pareja.

Con su habitual cuota de humor, reconoció que en aquella época no estaba preparado para asumir determinadas responsabilidades afectivas: “Ella estuvo conmigo, pero yo antes de los 40 mentía y no cumplía con lo que la estructura de la pareja requería”.

Sin embargo, detrás de esa confesión también apareció una reflexión mucho más profunda. El actor admitió que sus decisiones terminaron generando dolor en personas que habían formado parte de su vida y que lo habían querido. “Decepcioné a gente que me amó y eso a mí me dolió mucho”, expresó.

Con el paso del tiempo, Martín Bossi aseguró haber atravesado un cambio en su manera de comprender los vínculos sentimentales. Según explicó, después de los 40 comenzó a sentirse en condiciones de afrontar de otra manera las exigencias y compromisos que supone una relación. “A partir de los 40 pongo garra y lo que requiera una relación lo puedo hacer”, afirmó.

Finalmente, el humorista dejó una definición contundente acerca de su particular concepción del amor y la pareja, al explicar que no se identifica con la idea tradicional de exclusividad. “No creo en la privatización de las personas, ni en la exclusividad del sexo, me parece que eso en mí no es posible”, concluyó.

De qué se trata Amores Inesperados, la nueva ficción de Martín Bossi

Martín Bossi estrenó esta semana Amores inesperados, una miniserie antológica argentina que llegó el 16 de septiembre a Disney+ con seis episodios autoconclusivos de comedia dramática. La propuesta, escrita y dirigida por Marcos Carnevale (Elsa & Fred), pone al humorista y actor en el centro de seis historias de amor distintas, en las que interpreta un personaje diferente en cada capítulo.

Cada episodio, de alrededor de 40 minutos, narra un encuentro romántico que toma por sorpresa a los protagonistas y se cierra en la misma entrega, sin hilo conductor entre las historias. De esta manera, la serie explora distintas facetas del amor con registros que van del humor al drama, siempre bajo la premisa de vínculos que surgen cuando menos se esperan.

Bossi está acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum, entre otros, quienes lo acompañan en las distintas tramas. La producción está a cargo de LaFlia Contenidos y Non Stop Studios, en una de las apuestas locales más fuertes de Disney+ para el segundo semestre del año.

Con todos sus episodios ya disponibles, Amores inesperados se suma al catálogo de ficción argentina en streaming como una opción ágil para quienes buscan historias de amor con tono contemporáneo y un Bossi en estado de gracia actoral.