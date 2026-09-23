A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERICIDIO

El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: "Decepcioné a..."

A corazón abierto, Martín Bossi recordó su vínculo con Momi Giardina en La mañana de Lape y reconoció una dificultad de su pasado sentimental que terminó afectando sus relaciones.

23 sept 2026, 14:40
El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: Decepcioné a...

El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: "Decepcioné a..."

El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: Decepcioné a...

El mea culpa de Martín Bossi al recordar su romance con Momi Giardina: "Decepcioné a..."

En plena promoción de Amores Inesperados, la producción de Disney+, Martín Bossi pasó este miércoles por el programa matutino de Sergio Lapegüe en América TV y protagonizó una charla relajada en la que se animó a repasar distintos momentos de su vida sentimental. Entre esos recuerdos apareció un nombre muy particular: Momi Giardina, con quien mantuvo una relación hace 25 años.

Lejos de esquivar el tema, el actor y humorista explicó desde el comienzo por qué no suele referirse públicamente a aquel romance, sobre todo teniendo en cuenta el presente de gran exposición que atraviesa la humorista. “No hablo mucho de ella porque está en un momento muy popular, pero fue hace 25 años”, aclaró Bossi al introducir el tema.

Leé también

Fernanda Iglesias contó un insólito romance con un famoso: besos, buen sexo y un "Te amo" en la segunda cita

Fernanda Iglesias contó un insólito romance con un famoso: besos, buen sexo y un Te amo en la segunda cita

A partir de allí, el artista reconoció que aquella relación tuvo un peso importante en su historia personal y que algunas situaciones que atravesó durante esa etapa fueron determinantes para tomar una decisión respecto de su exposición mediática. “Fue un gran amor, pero yo a partir de Momi y de unas cosas que me pasaron en esa época, en donde no veía Instagram, decidí no hacer más contenido con mi vida, ni siquiera con las tragedias”, explicó.

En esa misma línea, Martín Bossi marcó una diferencia entre quedar expuesto de manera involuntaria cuando una situación personal de una figura pública se vuelve viral y transformar deliberadamente una experiencia dolorosa en un espectáculo. “Una cosa es que, a nosotros que estamos expuestos nos pase algo y eso se viralice, pero hacer el show con la tragedia…”, sostuvo.

El humorista también aprovechó la conversación para referirse a la forma en la que construyó su carrera y a su decisión de mantenerse alejado de determinados espacios de exposición. En ese sentido, expresó: “Hice toda mi carrera por afuera de las esferas de la información en épocas donde la verdad no importa tanto, si la mentira garpa es verdad”.

Pero el momento más íntimo de la charla llegó cuando volvió a hablar específicamente de su vínculo con Momi Giardina. Al mirar hacia atrás y recordar cómo afrontaba las relaciones cuando era más joven, Bossi realizó una fuerte autocrítica sobre sus propias conductas dentro de la pareja.

Con su habitual cuota de humor, reconoció que en aquella época no estaba preparado para asumir determinadas responsabilidades afectivas: “Ella estuvo conmigo, pero yo antes de los 40 mentía y no cumplía con lo que la estructura de la pareja requería”.

Sin embargo, detrás de esa confesión también apareció una reflexión mucho más profunda. El actor admitió que sus decisiones terminaron generando dolor en personas que habían formado parte de su vida y que lo habían querido. “Decepcioné a gente que me amó y eso a mí me dolió mucho”, expresó.

Con el paso del tiempo, Martín Bossi aseguró haber atravesado un cambio en su manera de comprender los vínculos sentimentales. Según explicó, después de los 40 comenzó a sentirse en condiciones de afrontar de otra manera las exigencias y compromisos que supone una relación. “A partir de los 40 pongo garra y lo que requiera una relación lo puedo hacer”, afirmó.

Finalmente, el humorista dejó una definición contundente acerca de su particular concepción del amor y la pareja, al explicar que no se identifica con la idea tradicional de exclusividad. “No creo en la privatización de las personas, ni en la exclusividad del sexo, me parece que eso en mí no es posible”, concluyó.

De qué se trata Amores Inesperados, la nueva ficción de Martín Bossi

Martín Bossi estrenó esta semana Amores inesperados, una miniserie antológica argentina que llegó el 16 de septiembre a Disney+ con seis episodios autoconclusivos de comedia dramática. La propuesta, escrita y dirigida por Marcos Carnevale (Elsa & Fred), pone al humorista y actor en el centro de seis historias de amor distintas, en las que interpreta un personaje diferente en cada capítulo.

Cada episodio, de alrededor de 40 minutos, narra un encuentro romántico que toma por sorpresa a los protagonistas y se cierra en la misma entrega, sin hilo conductor entre las historias. De esta manera, la serie explora distintas facetas del amor con registros que van del humor al drama, siempre bajo la premisa de vínculos que surgen cuando menos se esperan.

Bossi está acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum, entre otros, quienes lo acompañan en las distintas tramas. La producción está a cargo de LaFlia Contenidos y Non Stop Studios, en una de las apuestas locales más fuertes de Disney+ para el segundo semestre del año.

Con todos sus episodios ya disponibles, Amores inesperados se suma al catálogo de ficción argentina en streaming como una opción ágil para quienes buscan historias de amor con tono contemporáneo y un Bossi en estado de gracia actoral.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Martín Bossi Momi Giardina

Lo más visto