En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Flavio Briatore
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

"No es aceptable": el firme aviso de Briatore a Colapinto y la tajante medida que podría tomar con los argentinos

Flavio Briatore advirtió sobre el acoso virtual a Gasly, exigió respeto a los fans argentinos, elogió el talento de Franco Colapinto y dio un consejo.

No es aceptable: el firme aviso de Briatore a Colapinto y la tajante medida que podría tomar con los argentinos

En la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán, las tensiones internas en la escudería Alpine escalaron a un plano institucional. Flavio Briatore, jefe del equipo francés, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con ESPN Argentina para abordar los roces en pista entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, repudiar las agresiones virtuales recibidas por el piloto galo y lanzar un ultimátum directo: si los ataques en redes sociales continúan, Alpine dejará de brindar entrevistas a la televisión argentina.

Leé también Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su debut en la Fórmula 1: "Estaba en negativo"
Franco Colapinto. 

El directivo italiano fue categórico al referirse a la lucha directa entre sus dirigidos durante el reciente GP de Madrid, donde Gasly demoró el andar de Colapinto al estirar su parada en boxes y expuso la posición del argentino ante el acecho de Oscar Piastri: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable”.

Por qué Flavio Briatore amenazó con cancelar las entrevistas a los medios argentinos

La preocupación central del directivo radica en la reacción de un sector del público en las plataformas digitales tras la denuncia de Gasly sobre agresiones y amenazas dirigidas a su entorno íntimo. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, advirtió Briatore.

Acto seguido, el directivo dejó en claro la consecuencia drástica que adoptará la escudería si el clima hostil no cesa: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

Qué dijo Briatore sobre el talento de Franco Colapinto y qué consejo le dio para el futuro

A pesar del firme llamado de atención a la hinchada, el jefe de equipo renovó de manera entusiasta sus elogios hacia las cualidades conductivas del argentino de 23 años. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Estoy seguro de que tiene talento”, afirmó el italiano, comparando su evolución con el proceso de Kimi Antonelli.

En esa misma línea, Briatore marcó el camino a seguir para que el pilarense termine de afirmarse en la cima del automovilismo mundial: “Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista. Pero estoy seguro de que el talento está”.

Finalmente, el dirigente destacó el progreso técnico que experimentó la escudería dentro del campeonato, donde se ubica en la sexta posición del clasificador de constructores con el objetivo enfocado en vencer a Racing Bulls. “Si te fijas, ahora nuestros autos suelen estar entre el puesto 10 y 12, el año pasado estábamos entre el puesto 18 o 19. Dimos un salto importante, técnicamente el auto mejoró y los pilotos también, especialmente Franco”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Flavio Briatore Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Franco Colapinto apuntó a la hija de una famosa y las redes sociales lo deschavaron
Preocupación: Pierre Gasly denunció amenazas de muerte tras su polémica en pista con Franco Colapinto
Quién era el futbolista de 34 años que murió en un accidente cuando iba a trabajar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar