"No es aceptable": el firme aviso de Briatore a Colapinto y la tajante medida que podría tomar con los argentinos

Qué dijo Briatore sobre el talento de Franco Colapinto y qué consejo le dio para el futuro

A pesar del firme llamado de atención a la hinchada, el jefe de equipo renovó de manera entusiasta sus elogios hacia las cualidades conductivas del argentino de 23 años. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Estoy seguro de que tiene talento”, afirmó el italiano, comparando su evolución con el proceso de Kimi Antonelli.

En esa misma línea, Briatore marcó el camino a seguir para que el pilarense termine de afirmarse en la cima del automovilismo mundial: “Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista. Pero estoy seguro de que el talento está”.

Finalmente, el dirigente destacó el progreso técnico que experimentó la escudería dentro del campeonato, donde se ubica en la sexta posición del clasificador de constructores con el objetivo enfocado en vencer a Racing Bulls. “Si te fijas, ahora nuestros autos suelen estar entre el puesto 10 y 12, el año pasado estábamos entre el puesto 18 o 19. Dimos un salto importante, técnicamente el auto mejoró y los pilotos también, especialmente Franco”, concluyó.