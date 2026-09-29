La contundente respuesta de la China Suárez a los rumores de crisis con Mauro Icardi

“A ella no le gustó nada y a su mamá menos. La China, mediáticamente la pasó pésimo, sufrió mucho cuando explotó el Wandagate y esto es una forma de revivirlo”, sostuvo la panelista al referirse al impacto que habría tenido el recuerdo de aquella noche de París.

Además, Varela señaló que existiría una diferencia respecto de la fecha que la actriz considera como el comienzo oficial de su relación con Icardi. Según explicó, Suárez había establecido el 29 de noviembre como la fecha oficial del inicio del noviazgo en las pocas entrevistas que brindó sobre el vínculo.

“Es la fecha oficial, Mauro habla de otra cosa y eso a la China no le gustó. De hecho, no lo reposteó ni nada”, afirmó la periodista, dando cuenta de la decisión de la actriz de no compartir la publicación del futbolista.

Las fotos de la China Suárez junto a Mauro Icardi como respuesta a las versiones de enojo y crisis en la pareja

Ahora, después de las especulaciones, la China Suárez decidió mostrar otra cara de la situación. En su cuenta de Instagram publicó varias imágenes tomadas en diferentes espejos de la mansión que comparte con Mauro Icardi en Buenos Aires, la faosa “Casa de los Sueños”.

En una de las postales, la actriz aparece sola con un look casual, mientras que en otra se la puede ver junto a su hija Magnolia en una de las escaleras de la vivienda. Sin embargo, la fotografía que más repercusión generó fue aquella en la que aparece junto a Icardi.

En esa imagen, los dos están abrazados y el futbolista la besa en la mejilla, dejando una postal de complicidad que contrastó con las versiones que habían circulado durante los últimos días. Además, Mauro Icardi reaccionó a la publicación con un “like”, otro gesto que rápidamente fue advertido por los seguidores de la pareja.

La última fotografía de la serie muestra nuevamente a ambos juntos y sonrientes en la escalera de la vivienda. De esta manera, las imágenes compartidas por Suárez echan por tierra las versiones sobre un supuesto enojo de la actriz por la publicación de Mauro durante el fin de semana confirmando la fecha del encuentro furtivo en el hotel parisino, estando él aún en pareja con la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Vale recordar que la relación entre Eugenia China Suárez y Mauro Icardi comenzó a mostrarse públicamente luego de que Wanda Nara confirmara su separación del futbolista en julio de 2024. Desde entonces, ambos consolidaron su vínculo y comenzaron a compartir su vida en pareja, primero en Turquía, donde Icardi jugaba para el Galatasaray, y actualmente en Buenos Aires.