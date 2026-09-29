¿De quién estaba divorciado? El inesperado dato que apareció en la sucesión del Indio Solari e impactó a todos

Se sabe de la historia de amor que unió al músico con Virginia Mones Ruiz, con quien lo unió un amor hace más de 40 años, se casaron en 1988 y tuvieron a su único hijo Bruno.

No obstante, ese particular detalle del pasado del Indio al figurar judicialmente como “divorciado en primeras nupcias” llamó la atención en medio de la total reserva que rodea al trámite administrativo.

Ese detalle que surgió sobre el estado civil del Indio Solari podría ser clave en el proceso de la sucesión y se aclare quién fue aquella primera esposa del cantante.

Viru fue la gran compañera en la vida del artista y estuvo presente en la última despedida al Indio, incluso conteniendo a una fanática que lloraba desconsolada a metros del féretro, imagen que emocionó a todos.

La historia de amor entre el cantante y su esposa nació a principios de los 80 cuando el cantante aún no era famoso e iniciaba sus primeros pasos en la música con Los Redondos.

Desde siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios y Virginia fue una figura clave para acompañar al músico en su extensa y exitosa carrera y también en la última etapa del cantante cuando transitaba el Parkinson, el cual contó públicamente por primera vez en marzo de 2016.

El duro comunicado de la familia del Indio Solari

En los últimos meses comenzaron a circular distintas versiones sobre supuestas cartas, mensajes y pedidos que el Indio Solari habría dejado antes de morir.

Ante la repercusión que alcanzaron esos contenidos, Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, se expresaron públicamente y desmentieron todo tipo de trascendidos que se instalaron.

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, comienza el mensaje difundido por la familia vía redes sociales.

Y continúa con una fuerte definición: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.

Finalmente, Virginia y Bruno hicieron un pedido directo a los seguidores del artista para que presten especial atención al origen de las informaciones que circulan.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, señalaron.