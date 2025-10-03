El drama de Reina Reech tras quedar involucrada en una estafa millonaria

Embed

En Intrusos (América TV), Adrián Pallares contó que a él también le llegó ese mensaje y advirtió que habían hackeado el teléfono de Reina.

En su cuenta de Instagram, Juana Repetto dio aviso del drama que vivió su madre en las últimas horas.

"Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han hackeado el teléfono y les están pidiendo dinero. Me están escribiendo todos. ¡No caigan en la trampa! ¡Ojo porque están pidiendo dinero!", expresó.

Juana aclaró que Reina estaba intentando recuperar el control de su cuenta. "Está con mi hermano en su casa. Están intentando resolver este tema", finalizó.

¿Qué dijo Reina Reech tras enterarse del embarazo de su hija Juana Repetto?

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio: la actriz confirmó que está nuevamente embarazada a pocos meses de haberse separado de Sebastián Graviotto.

La madre de Toribio y Belisario reveló en un divertido posteo que espera a su tercer hijo. "Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel, no se lo esperaban para nada, caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel, lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer", expresó desde sus historias de Instagram.

Después, compartió un creativo video en el que comparó la situación de un grupo de amigas disfrutando tras una separación, mientras ella se mostraba realizándose estudios médicos y enseñando el resultado positivo de su test de embarazo. "Surprise", escribió.

Entre la gran cantidad de mensajes que recibió tras la noticia, se destacó el de su madre, Reina Reech, quien celebró con alegría esta novedad familiar. “Mi amor, felices de recibir esta bendición... bebé te amamos y te esperamos con mucha alegría”, comentó con ternura la actriz, bailarina y coreógrafa.

Ese mismo día, Juana Repetto habló con el programa LAM (América TV) y aclaró si el embarazo significaba una reconciliación con Sebastián Graviotto. “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”, relató al explicar cómo se dio la situación.

Finalmente, respecto a la posibilidad de volver con Graviotto, fue contundente: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, señaló descartando la chance de reconciliación con su ex.