¿Traicionaron a la China Suárez? Fuerte comunicado de Multitalent tras el inesperado escándalo con la actriz

El descargo de Luciana Martínez tras el escándalo con Multitalent y La China Suárez

Lo que Luciana Martínez dijo en una entrevista fue rápidamente desmentido por ella misma horas más tarde. En un principio, había afirmado que en las clases de marketing personal se mencionaba que “no había que hacer nada de lo que hace la China Suárez” y que, por el contrario, se debía tomar a Pampita como “el ejemplo de todo lo que está bien hacer”.

Sin embargo, después de la repercusión y de recibir llamados de atención, la ex GH utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. “Necesito salir a aclarar una situación. Yo estoy haciendo un curso en una Academia muy importante en la que estoy muy agradecida. La información es errónea, no es algo que yo quise decir, se tergiversó. Fue algo que dijo una compañera en una de las clases y quiero sacar al profesor, que en uno de los programas lo nombraron”, escribió en su cuenta, intentando ponerle fin a la polémica.

¿Qué figuras forman parte de la agencia Multitalent?

Multitalent Agency fue fundada en 2003 por Paul y Willy García Navarro, dos hermanos reconocidos dentro del mundo del modelaje y la representación artística en Argentina. Con amplia trayectoria en el rubro, ambos construyeron una empresa que rápidamente se posicionó como una de las agencias más influyentes del país, representando a modelos, actores, actrices e influencers de gran renombre.

Desde sus inicios, Multitalent se destacó por combinar la gestión de carreras con la formación profesional a través de su Academia Multitalent, donde se dictan cursos de actuación, pasarela, fotografía, maquillaje y marketing personal. Bajo la dirección de los García Navarro, la agencia consolidó un importante staff de figuras, entre ellas la China Suárez, Pampita, Luisana Lopilato, Paula Chaves y Zaira Nara, entre otros nombres destacados del espectáculo argentino.

El objetivo de los fundadores siempre fue proyectar a sus talentos tanto a nivel nacional como internacional, motivo por el cual Multitalent logró construir una marca sólida que hoy se asocia con profesionalismo, estética y formación integral en el ámbito artístico.