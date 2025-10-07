A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

¿Traicionaron a la China Suárez? Fuerte comunicado de Multitalent tras el inesperado escándalo con la actriz

La China Suárez quedó señalada en una polémica tras conocerse un comentario picante sobre la actriz en la agencia para la cual trabaja, Multitalent.

7 oct 2025, 14:16
¿Traicionaron a la China Suárez? Fuerte comunicado de Multitalent tras el inesperado escándalo con la actriz
¿Traicionaron a la China Suárez? Fuerte comunicado de Multitalent tras el inesperado escándalo con la actriz

¿Traicionaron a la China Suárez? Fuerte comunicado de Multitalent tras el inesperado escándalo con la actriz

El fin de semana se desató un verdadero escándalo mediático cuando Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, reveló de manera casual que en un curso de la academia de la Agencia Multitalent se usaba a la China Suárez como ejemplo de lo que no debía hacerse en el trato con la prensa. Además, aseguró que en esas mismas clases se destacaba la forma en que Pampita manejaba su imagen pública, presentándola como modelo de comportamiento ante los medios.

Lo que más sorprendió fue que la China Suárez forma parte del staff de figuras representadas por Multitalent, por lo que el comentario fue interpretado como una traición dentro de su propio entorno profesional. De inmediato, las redes sociales estallaron con críticas, burlas y mensajes en contra de la agencia por la aparente falta de lealtad hacia una de sus principales estrellas.

Ante la magnitud de la polémica —y después de que, según trascendió, la actriz manifestara su enojo puertas adentro—, desde Multitalent decidieron emitir un comunicado oficial. Allí desmintieron categóricamente las declaraciones de Martínez, a quien no solo acusaron de mentir, sino que además la instaron a retractarse públicamente en sus redes sociales. “La Academia Multitalent repudia las declaraciones agravantes y falsas realizadas en las últimas horas con respecto a los supuestos dichos en nuestras clases. La información brindada por una alumna ha sido totalmente tergiversada, y ya fue aclarada y desmentida en sus redes personales”, expresaron desde la institución.

El comunicado también agregó que “la Academia no realiza juicios personales sobre figuras públicas, alumnos o exalumnos, y reafirma su compromiso con la formación artística, el respeto y la ética profesional. Se solicita el cese de los agravios, reservándose la institución el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”.

image

El descargo de Luciana Martínez tras el escándalo con Multitalent y La China Suárez

Lo que Luciana Martínez dijo en una entrevista fue rápidamente desmentido por ella misma horas más tarde. En un principio, había afirmado que en las clases de marketing personal se mencionaba que “no había que hacer nada de lo que hace la China Suárez” y que, por el contrario, se debía tomar a Pampita como “el ejemplo de todo lo que está bien hacer”.

Sin embargo, después de la repercusión y de recibir llamados de atención, la ex GH utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. “Necesito salir a aclarar una situación. Yo estoy haciendo un curso en una Academia muy importante en la que estoy muy agradecida. La información es errónea, no es algo que yo quise decir, se tergiversó. Fue algo que dijo una compañera en una de las clases y quiero sacar al profesor, que en uno de los programas lo nombraron”, escribió en su cuenta, intentando ponerle fin a la polémica.

Embed

¿Qué figuras forman parte de la agencia Multitalent?

Multitalent Agency fue fundada en 2003 por Paul y Willy García Navarro, dos hermanos reconocidos dentro del mundo del modelaje y la representación artística en Argentina. Con amplia trayectoria en el rubro, ambos construyeron una empresa que rápidamente se posicionó como una de las agencias más influyentes del país, representando a modelos, actores, actrices e influencers de gran renombre.

Desde sus inicios, Multitalent se destacó por combinar la gestión de carreras con la formación profesional a través de su Academia Multitalent, donde se dictan cursos de actuación, pasarela, fotografía, maquillaje y marketing personal. Bajo la dirección de los García Navarro, la agencia consolidó un importante staff de figuras, entre ellas la China Suárez, Pampita, Luisana Lopilato, Paula Chaves y Zaira Nara, entre otros nombres destacados del espectáculo argentino.

El objetivo de los fundadores siempre fue proyectar a sus talentos tanto a nivel nacional como internacional, motivo por el cual Multitalent logró construir una marca sólida que hoy se asocia con profesionalismo, estética y formación integral en el ámbito artístico.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luciana Martínez China Suárez

Lo más visto