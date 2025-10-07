Lionel Messi se sumó a la Selección Argentina y buscará romper un récord histórico

Venezuela : viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 21 hs.

Puerto Rico: lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, desde las 20 hs.

Estos partidos servirán como prueba para Scaloni, quien tendrá la oportunidad de evaluar al equipo antes de los compromisos oficiales.

Qué récord puede alcanzar Messi en la Selección Argentina

Uno de los objetivos personales de Lionel Messi en esta concentración es seguir sumando goles de tiro libre con la Albiceleste. Actualmente, Messi lleva 69 tantos de falta directa, igualado con el brasileño Marcos Assunção, y a solo uno de alcanzar los 70.

Según la lista elaborada por El Gráfico, de concretar un gol de esta manera en alguno de los próximos partidos, el astro argentino igualaría una marca histórica y se acercaría a los máximos goleadores de tiros libres de todos los tiempos:

Marcelinho Carioca (Brasil) – 78

Roberto Dinamite (Brasil) – 75

Juninho Pernambucano (Brasil) – 72

Marcos Assunção (Brasil) – 69

Lionel Messi (Argentina) – 69

Zico (Brasil) – 68

Siniša Mihajlovi (Serbia) – 67

Pierre van Hooijdonk (Países Bajos) – 65

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 63

Diego Maradona (Argentina) – 61

Con este objetivo en mente, Messi tiene la posibilidad de consolidarse aún más como uno de los especialistas en tiros libres de la historia del fútbol.

Qué significa esta concentración para Messi y la Albiceleste

La llegada del capitán argentino marca el inicio de un período crucial de preparación. Tras su emotiva despedida de las Eliminatorias Sudamericanas en el Monumental, Messi ahora encara amistosos internacionales que servirán para afinar la estrategia del equipo y fortalecer la química entre los jugadores.

Más allá de los récords personales, la concentración en Miami permitirá a Scaloni evaluar variantes tácticas y medir el rendimiento del equipo frente a rivales de diferentes estilos de juego, todo mientras Messi busca continuar con su legado histórico en la Selección.