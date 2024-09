No se la perdona: Yeyo de Gregorio sin filtró liquidó a Lali Espósito

image.png

“Yo no estoy triste porque no me llamó alguien estoy triste porque pequeñas personas… siento que compartimos la vida, porque una cosa es compartir dentro de un estudio pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados, vos decís todo bien si todos respetan una idea pero vos no respetes a esa idea porque soy tu familia”, sumó.

Gregorio asegura que está sorprendido por los silencios y siente que su nombre estaba prohibido de nombrar.