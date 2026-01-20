Dos nuevos accidentes de trenes en España dejaron varios heridos y la muerte de un maquinista
La primera formación impactó contra una roca, mientras que la segunda chocó contra un muro. Servicios de emergencia desplegaron 15 dotaciones para asistir a los pasajeros y asegurar la zona.
Accidente de trenes en Cataluña. Foto: Captura.
Otros dos choques de trenes vuelven a sacudir a España, ya que una formación de la red Rodalies de Catalunya impactó este martes contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando varias personas heridas y la muerte del maquinista, según informó Protección Civil de la Generalitat. En paralelo, durante la misma jornada, otro comboy de la línea RG1 registró una incidencia técnica al perder un eje.
El primer siniestro ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, sobre la línea R4, cuando la estructura cedió y cayó sobre la vía justo al paso de una formación con pasajeros. “Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, indicaron desde Protección Civil a través de la red social X.
Tras el impacto, los servicios de emergencia desplegaron al menos 15 dotaciones para asistir a los heridos en el lugar y garantizar la seguridad del área. Las autoridades precisaron que los equipos sanitarios trabajaron para estabilizar a los pasajeros afectados, mientras se evaluaban los daños en la infraestructura ferroviaria.
En paralelo, durante la misma jornada, otro tren de la línea RG1 registró una incidencia técnica al perder un eje entre Blanes y Maçanet, lo que obligó a interrumpir su circulación y agravó las complicaciones en la red ferroviaria catalana.
Las autoridades atribuyen ambos episodios al impacto del temporal que afecta a Cataluña, con lluvias persistentes que comprometieron taludes y estructuras de contención. Mientras continúan las tareas de asistencia y revisión, se mantienen restriccionesy demoras en distintos tramos del servicio, a la espera de que se normalice la operación.
Máxima sensibilidad en España por tragedias ferroviarias
Estos incidentes se producen en un contexto de máxima sensibilidad en España tras la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía. Ese día, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.
El accidente, que involucró a un tren del operador privado italiano Iryo y a otro de la compañía pública Renfe, ocurrió cuando varios vagones descarrilaron y cayeron sobre la vía contigua, impactando con el tren que circulaba en sentido contrario.
Coincidiendo con el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con heridos y familiares de las víctimas.
Mientras continúan las labores de rescate en Andalucía y la investigación sobre las causas del choque, las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, en un intento por reforzar la seguridad tras una de las peores tragedias ferroviarias en España en la última década.