Dos nuevos accidentes de trenes en España dejaron varios heridos y la muerte de un maquinista

Las autoridades atribuyen ambos episodios al impacto del temporal que afecta a Cataluña, con lluvias persistentes que comprometieron taludes y estructuras de contención. Mientras continúan las tareas de asistencia y revisión, se mantienen restricciones y demoras en distintos tramos del servicio, a la espera de que se normalice la operación.

un-muerto-y-al-menos-15-heridos-en-el-descarrilamiento-de-un-tren-en-cataluna-espana-foto-xfitjordi-BMS5KL4QZJFINIMGW4EBCGEEEM Un muerto y al menos 15 heridos en el descarrilamiento de un tren en Cataluña, España. (Foto: X/@FitJordi)

Máxima sensibilidad en España por tragedias ferroviarias

Estos incidentes se producen en un contexto de máxima sensibilidad en España tras la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía. Ese día, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

El accidente, que involucró a un tren del operador privado italiano Iryo y a otro de la compañía pública Renfe, ocurrió cuando varios vagones descarrilaron y cayeron sobre la vía contigua, impactando con el tren que circulaba en sentido contrario.

XWBF7HHQ4BAZVHQOZNJJU7VLXU Fatal accidente en España. Foto: REUTERS

Coincidiendo con el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con heridos y familiares de las víctimas.

Mientras continúan las labores de rescate en Andalucía y la investigación sobre las causas del choque, las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, en un intento por reforzar la seguridad tras una de las peores tragedias ferroviarias en España en la última década.