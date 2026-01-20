En vivo Radio La Red
Economía
Reservas
Banco Central
PROGRAMA ECONÓMICO

El BCRA encadenó doce ruedas compradoras y elevó las reservas al nivel más alto en más de cuatro años

La autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario, sumó USD 8 millones en la última rueda y ya acumula más de USD 700 millones en enero.

El Banco Central encadenó 12 ruedas seguidas de compra de dólares. (Foto: archivo).

El Banco Central volvió a cerrar una nueva jornada con saldo comprador y sumó USD 8 millones este martes, lo que elevó el total adquirido en enero a más de USD 700 millones. Para sostener ese ritmo, la autoridad monetaria interviene tanto en el mercado mayorista como mediante operaciones por fuera del Mercado Libre de Cambios.

El Banco Central realizó compras en dólares por octavo día consecutivo. (Foto: archivo).

Desde la implementación del esquema para fortalecer las reservas, el BCRA acumuló USD 716 millones en las últimas doce ruedas. Las reservas brutas alcanzaron los USD 44.874 millones, con un incremento diario de USD 66 millones, y marcaron el nivel más alto en más de cuatro años. Para encontrar un registro superior hay que retroceder al 21 de septiembre de 2021, cuando ascendían a USD 45.169 millones.

dolar-blue

El crecimiento de las reservas no responde únicamente a la compra de divisas. También incide la suba del precio del oro en los mercados internacionales. El Banco Central posee cerca de 1,98 millones de onzas troy del metal, cuyo valor superó los USD 4.760 durante la última rueda.

Las estimaciones oficiales proyectan que durante 2026 las compras netas de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la acumulación de reservas estará condicionada por la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

En su operatoria diaria, el Central establece un tope para que las compras no superen el 5% del volumen negociado, con el objetivo de evitar distorsiones. Sin embargo, en algunas jornadas ese límite fue superado, lo que evidencia la realización de operaciones fuera del mercado formal. En esos casos, la entidad aclaró que puede concretar adquisiciones en bloque, acordando montos y tipo de cambio con empresas u organismos, para preservar la estabilidad cambiaria.

La estabilización del dólar

En paralelo, el dólar mayorista cerró este martes sin variaciones en $1.434,50, con un volumen operado de USD 278,6 millones en el segmento contado. En lo que va de enero, el tipo de cambio comercial acumula una baja de $20,50, equivalente al 1,4%, mientras que el techo del régimen de bandas avanzará 2,47% en el mes, de acuerdo con el IPC de noviembre informado por el Indec.

Con el límite superior ubicado en $1.551,11, el tipo de cambio oficial se mantiene a $116,61 de ese valor, una brecha del 8,1%, la más amplia desde mediados de noviembre.

El compromiso con el FMI

Según el análisis, parte del fuerte ritmo comprador de las primeras semanas del año apunta a reforzar la señal de compromiso con la acumulación de reservas, una de las principales demandas del mercado y del Fondo Monetario Internacional, de cara a la segunda revisión del programa.

En ese sentido, la portavoz del FMI, Julie Kozack, destacó que Argentina inició el año “sobre bases sólidas” y valoró los avances en el proceso de estabilización. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, sostuvo, y subrayó como alentadoras las acciones del Banco Central para recomponer reservas.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, cerró la funcionaria.

