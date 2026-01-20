Jorge Rial explicó sus dichos sobre el Chaqueño Palavecino, pero lanzó una frase filosa: "Igual me la..."
Tras la presentación del Chaqueño Palavecino junto a Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, Jorge Rial se refirió al posteo que realizó en los últimos días y que fue interpretado como una indirecta hacia el artista.
20 ene 2026, 20:04
Tras la reciente respuesta del Chaqueño Palavecino, Jorge Rial decidió dar a conocer un posteo en el que optó por moderar el tono de sus declaraciones previas sobre la participación del cantante en el Festival de Jesús María 2026, donde compartió escenario en un dúo con Javier Milei.
“El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”. El artista respondió y fue claro al desmentir cualquier tipo de beneficio económico o alineamiento político. El periodista se hizo eco y casi con un comentario de pedido de disculpas, optó por dar como terminada la polémica.
"Hay que seguir bancando a los artistas y los festivales populares. La cultura es una inversión y lo que más le temen los gobernantes de mentalidad totalitaria", escribió el periodista en su cuenta X. Sus palabras desactivaron el conflicto que había comenzado entre periodista y músico.
Previamente Rial ya había explicado que " se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para el. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban".
Qué dijo el Chaqueño Palavecino de Jorge Rial
La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, donde se subió al escenario para interpretar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, trascendió lo artístico y abrió un debate que rápidamente se trasladó a las redes sociales y a los medios.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge Rial, quien utilizó su cuenta de X para dejar un mensaje con tono irónico y crítico. “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió el periodista, en referencia a las discusiones recurrentes sobre el vínculo entre algunos músicos y el financiamiento estatal.
La respuesta del Chaqueño no tardó en llegar. En declaraciones radiales con Cadena 3 Argentina, el folklorista se mostró sereno pero firme frente a los cuestionamientos. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada ”, expresó, buscando despegar su figura artística de cualquier alineamiento partidario.
Al referirse puntualmente a la presencia del Presidente en el festival, Palavecino explicó el contexto en el que se dio la aparición y relativizó la polémica: “Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación ”.
Por último, el cantante fue tajante al desmentir versiones que sugerían algún tipo de beneficio económico por compartir escenario con Milei. “Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver ”, afirmó, cerrando así su postura frente a la controversia.