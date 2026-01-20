Jorge Rial explicó sus dichos sobre el Chaqueño Palavecino, pero lanzó una frase filosa: "Igual me la..."

Rial contra el Chaqueño 2

Qué dijo el Chaqueño Palavecino de Jorge Rial

La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, donde se subió al escenario para interpretar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, trascendió lo artístico y abrió un debate que rápidamente se trasladó a las redes sociales y a los medios.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge Rial, quien utilizó su cuenta de X para dejar un mensaje con tono irónico y crítico. “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió el periodista, en referencia a las discusiones recurrentes sobre el vínculo entre algunos músicos y el financiamiento estatal.

La respuesta del Chaqueño no tardó en llegar. En declaraciones radiales con Cadena 3 Argentina, el folklorista se mostró sereno pero firme frente a los cuestionamientos. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada ”, expresó, buscando despegar su figura artística de cualquier alineamiento partidario.

Al referirse puntualmente a la presencia del Presidente en el festival, Palavecino explicó el contexto en el que se dio la aparición y relativizó la polémica: “Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación ”.

Por último, el cantante fue tajante al desmentir versiones que sugerían algún tipo de beneficio económico por compartir escenario con Milei. “Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver ”, afirmó, cerrando así su postura frente a la controversia.