La fuerte defensa de Leticia Siciliani a Griselda tras los dichos de Sabrina Rojas: "Es como si se metieran conmigo"

Por último, la actriz remarcó: "A mí me da bronca, te repito, y lo dije, se lo dije a todos, que cualquier persona hable mal de ella o de cualquiera de mis hermanos o de cualquier persona que quiero".

Con estas declaraciones, Leticia dejó en claro que, más allá de la separación de Griselda y Castro, su prioridad es defender a su hermana y proteger a su familia frente a cualquier comentario que considere injusto.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani al aire en Sálvese quien pueda

La tensión entre Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas volvió a encenderse con un nuevo capítulo mediático. En su rol de conductora de SQP (América TV), reemplazando a Yanina Latorre, Rojas eligió no esquivar el tema y lanzó críticas directas hacia Siciliani, cuestionando tanto su discurso como la forma en que decidió mostrarse públicamente.

El conflicto tomó fuerza después de que Siciliani confirmara frente a las cámaras su romance con Castro: “Con Luciano estamos en pareja”. La declaración se dio en medio del escándalo por la filtración de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con Sarah Borrell, una joven que conoció en Madrid. En ese contexto, Griselda intentó poner un límite: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”.

Para Sabrina, esa postura no resultó convincente. Desde el estudio de SQP, marcó la contradicción entre lo que Siciliani decía y lo que mostraba en sus apariciones: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Rojas incluso recurrió a una comparación con una célebre frase de Mirtha Legrand: “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”. Con esa referencia, dejó en claro que el relato de Siciliani no tenía nada de novedoso. El momento más fuerte llegó cuando puso el foco en la exposición de la intimidad: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, aclarando que no hablaba de Castro.

La conductora también puso en duda el vínculo real entre la actriz y el actor, pese a los años que dicen conocerse: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.

Para Sabrina, Griselda no calculó el impacto de sus palabras y ahora estaría intentando bajar el perfil: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando”. Y cerró con ironía: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.

Antes de finalizar, Rojas dejó una reflexión cargada de crítica sobre los códigos dentro del medio artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.

