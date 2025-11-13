Los Continentales en Fandango Teatro: el regreso nostálgico de cuatro primos a un club de barrio abandonado

La obra transcurre en un club del barrio en Floresta, abandonado y lleno de polvo, que vuelve a abrir sus puertas para cuatro primos que regresan al lugar donde crecieron, rieron, se pelearon y soñaron. Entre manteles manchados de guiso, canciones olvidadas y recuerdos de la abuela, los objetos del pasado despiertan historias que todavía arden en el presente.