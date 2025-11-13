En vivo Radio La Red
Los Continentales en Fandango Teatro: el regreso nostálgico de cuatro primos a un club de barrio abandonado

La pieza teatral se presenta todos los viernes a las 22:30 en Fandango Teatro (Luis Viale 108, CABA), hasta el 12 de diciembre de 2025.

Los Continentales, dirigida por Charly Velasco, reconocido por su trabajo en El Eternauta, se presenta todos los viernes a las 22:30 en Fandango Teatro (Luis Viale 108, CABA), hasta el 12 de diciembre de 2025.

Las entradas generales tienen un costo de 15 mil pesos, mientras que estudiantes y jubilados abonan $13 mil.

La obra transcurre en un club del barrio en Floresta, abandonado y lleno de polvo, que vuelve a abrir sus puertas para cuatro primos que regresan al lugar donde crecieron, rieron, se pelearon y soñaron. Entre manteles manchados de guiso, canciones olvidadas y recuerdos de la abuela, los objetos del pasado despiertan historias que todavía arden en el presente.

El reencuentro, atravesado por la ironía y el humor absurdo, se convierte en un viaje hacia lo íntimo: la memoria compartida, las heridas nunca dichas y la necesidad de volver a estar juntos aunque el mundo afuera haya cambiado.

Los Continentales, según la reseña de la obra, es una celebración nostálgica y delirante de la infancia, la familia y los clubes de barrio: esos templos de comunidad que, aun cuando desaparecen, siguen latiendo en quienes los habitaron.

Ficha técnico-artística:

  • Dramaturgia: Charly Velasco

  • Intérpretes: Juja Alberti, Luis Cagnacci, Lola Penelope, Leandro Sandonato

  • Realización de escenografía: Tamara Romero

  • Realización de vestuario: Angela Timon

  • Diseño de iluminación: Mariano Basile

  • Diseño gráfico: Luisa Roig Vibart

  • Asistencia de dirección: Macalú Entizne

  • Dirección: Charly Velasco

