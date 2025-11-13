Los Continentales, dirigida por Charly Velasco, reconocido por su trabajo en El Eternauta, se presenta todos los viernes a las 22:30 en Fandango Teatro (Luis Viale 108, CABA), hasta el 12 de diciembre de 2025.
Los Continentales en Fandango Teatro: el regreso nostálgico de cuatro primos a un club de barrio abandonado
Las entradas generales tienen un costo de 15 mil pesos, mientras que estudiantes y jubilados abonan $13 mil.
La obra transcurre en un club del barrio en Floresta, abandonado y lleno de polvo, que vuelve a abrir sus puertas para cuatro primos que regresan al lugar donde crecieron, rieron, se pelearon y soñaron. Entre manteles manchados de guiso, canciones olvidadas y recuerdos de la abuela, los objetos del pasado despiertan historias que todavía arden en el presente.
El reencuentro, atravesado por la ironía y el humor absurdo, se convierte en un viaje hacia lo íntimo: la memoria compartida, las heridas nunca dichas y la necesidad de volver a estar juntos aunque el mundo afuera haya cambiado.
Los Continentales, según la reseña de la obra, es una celebración nostálgica y delirante de la infancia, la familia y los clubes de barrio: esos templos de comunidad que, aun cuando desaparecen, siguen latiendo en quienes los habitaron.
Ficha técnico-artística:
Dramaturgia: Charly Velasco
Intérpretes: Juja Alberti, Luis Cagnacci, Lola Penelope, Leandro Sandonato
Realización de escenografía: Tamara Romero
Realización de vestuario: Angela Timon
Diseño de iluminación: Mariano Basile
Diseño gráfico: Luisa Roig Vibart
Asistencia de dirección: Macalú Entizne
Dirección: Charly Velasco