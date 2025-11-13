En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

El secreto de los buñuelos de manzana con pocos ingredientes que no vas a querer dejar de hacer

Con una masa suave, trozos de manzana y un aroma irresistible a canela, los buñuelos de manzana caseros son un clásico del otoño y las meriendas en familia. Una receta fácil, económica y con el sabor de lo hecho en casa.

El secreto de los buñuelos de manzana con pocos ingredientes que no vas a querer dejar de hacer

Crujientes por fuera, tiernos por dentro y con ese toque dulce que los hace irresistibles: los buñuelos de manzana son una de esas recetas que atraviesan generaciones. Su origen es simple, como toda buena comida casera. En muchos hogares argentinos y de distintos países de Latinoamérica, se preparan sobre todo en días frescos, acompañados de mate, café o té.

Leé también Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos
Receta de pan dulce casero: una opción ideal para disfrutar en familia durante las Fiestas.
image

Lo que los hace especiales es su combinación perfecta entre la textura de la masa y la humedad natural de la fruta. Además, se preparan con ingredientes básicos y sin necesidad de batidora ni horno, lo que los convierte en una opción ideal para resolver una merienda o un antojo dulce en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan

Para hacer buñuelos de manzana caseros se utilizan productos simples, disponibles en cualquier cocina.

Ingredientes:

  • 2 manzanas medianas (preferentemente verdes o rojas firmes)

  • 2 huevos

  • 200 gramos de harina común (000 o 0000)

  • 100 ml de leche

  • 3 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Canela en polvo (opcional)

  • Una pizca de sal

  • Aceite para freír

  • Azúcar impalpable para espolvorear

No hay una variedad de manzana “única” para los buñuelos: las verdes (como la Granny Smith) aportan un toque ácido, mientras que las rojas son más dulces y suaves al cocinarse.

Paso a paso para hacer buñuelos de manzana caseros

  • Preparar las manzanas: pelarlas, retirar el corazón y cortarlas en cubos pequeños o rallarlas grueso, según la textura deseada.

  • Batir los huevos: en un bol, mezclarlos con el azúcar, la esencia de vainilla y la leche.

  • Incorporar los secos: sumar la harina, el polvo para hornear, la canela y una pizca de sal. Integrar hasta formar una masa espesa, similar a la de panqueques, pero más densa.

  • Agregar las manzanas: incorporar los trozos o la ralladura a la mezcla y revolver bien para distribuirlas de forma pareja.

  • Freír los buñuelos: calentar abundante aceite en una sartén o cacerola profunda. Con ayuda de una cuchara, tomar porciones de masa y freírlas hasta que estén doradas de ambos lados (aproximadamente 1 o 2 minutos por lado).

  • Escurrir: colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

  • Servir: una vez tibios, espolvorear con azúcar común o azúcar impalpable.

Consejos para que queden perfectos

  • Temperatura del aceite: el punto justo es cuando al colocar una pequeña porción de masa, esta sube y burbujea suavemente. Si el aceite está demasiado caliente, los buñuelos se doran rápido por fuera pero quedan crudos por dentro.

  • No mezclar de más: una vez incorporada la harina, evitar batir demasiado para que la masa no pierda aire y los buñuelos no queden duros.

  • Tamaño parejo: usar una cuchara sopera para porcionar ayuda a que todos se cocinen de manera uniforme.

  • Versión más liviana: pueden cocinarse al horno a 180 °C durante unos 15-20 minutos, colocándolos sobre una placa con papel manteca y girándolos a mitad de cocción.

El toque final que los hace irresistibles

Un toque de canela o ralladura de limón en la mezcla realza el sabor de la manzana y da un perfume inconfundible. También se pueden acompañar con dulce de leche, miel o una salsa rápida de caramelo.

Estos buñuelos son ideales para preparar en familia o sorprender a alguien con algo dulce hecho en casa. En apenas media hora, con ingredientes simples y pasos claros, se obtiene un postre clásico que combina lo mejor de la repostería casera: sabor, calidez y tradición.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Pocos ingredientes y un resultado irresistible: la receta de chipá relleno que no falla
Medialunas de grasa caseras: la receta con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla
Receta de la abuela: así se preparan las tortitas negras caseras que vas a querer siempre a la hora de los mates

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar