El secreto de los buñuelos de manzana con pocos ingredientes que no vas a querer dejar de hacer

2 manzanas medianas (preferentemente verdes o rojas firmes)

2 huevos

200 gramos de harina común (000 o 0000)

100 ml de leche

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela en polvo (opcional)

Una pizca de sal

Aceite para freír

Azúcar impalpable para espolvorear

No hay una variedad de manzana “única” para los buñuelos: las verdes (como la Granny Smith) aportan un toque ácido, mientras que las rojas son más dulces y suaves al cocinarse.

Paso a paso para hacer buñuelos de manzana caseros

Preparar las manzanas: pelarlas, retirar el corazón y cortarlas en cubos pequeños o rallarlas grueso, según la textura deseada.

Batir los huevos: en un bol, mezclarlos con el azúcar, la esencia de vainilla y la leche.

Incorporar los secos: sumar la harina, el polvo para hornear, la canela y una pizca de sal. Integrar hasta formar una masa espesa, similar a la de panqueques, pero más densa.

Agregar las manzanas: incorporar los trozos o la ralladura a la mezcla y revolver bien para distribuirlas de forma pareja.

Freír los buñuelos: calentar abundante aceite en una sartén o cacerola profunda. Con ayuda de una cuchara, tomar porciones de masa y freírlas hasta que estén doradas de ambos lados (aproximadamente 1 o 2 minutos por lado).

Escurrir: colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Servir: una vez tibios, espolvorear con azúcar común o azúcar impalpable.

Consejos para que queden perfectos

Temperatura del aceite: el punto justo es cuando al colocar una pequeña porción de masa, esta sube y burbujea suavemente. Si el aceite está demasiado caliente, los buñuelos se doran rápido por fuera pero quedan crudos por dentro.

No mezclar de más: una vez incorporada la harina, evitar batir demasiado para que la masa no pierda aire y los buñuelos no queden duros.

Tamaño parejo: usar una cuchara sopera para porcionar ayuda a que todos se cocinen de manera uniforme.

Versión más liviana: pueden cocinarse al horno a 180 °C durante unos 15-20 minutos, colocándolos sobre una placa con papel manteca y girándolos a mitad de cocción.

El toque final que los hace irresistibles

Un toque de canela o ralladura de limón en la mezcla realza el sabor de la manzana y da un perfume inconfundible. También se pueden acompañar con dulce de leche, miel o una salsa rápida de caramelo.

Estos buñuelos son ideales para preparar en familia o sorprender a alguien con algo dulce hecho en casa. En apenas media hora, con ingredientes simples y pasos claros, se obtiene un postre clásico que combina lo mejor de la repostería casera: sabor, calidez y tradición.