Mariano Iúdica cruzó a los que lo criticaron por sus declaraciones sobre Tinelli y apuntó contra Carla Conte

"¿Escuchaste un poquito lo que pasó en Carnaval?", en clara referencia a los dichos de José María Listorti y Carla Conte, fue la consulta directa del cronista intruso a lo que Iúdica confió que no. E inmediatamente agregó filoso: "Sí, pero cuando salen a hablar todos, ya me pasó cuando me fui de Ideas. Un grupito que va y salen a hablar para atajar, no sé".

No obstante, asumió que les deben haber caído mal sus palabras sobre la situación de Marcelo. "Seguramente, por eso salieron... Salvo que los haya mandado alguien, no creo, son gente muy importante", disparó picante mientras aseguró que fue una manera de llamar la atención.

"Era algo que podía pasar en algún momento. Pasa que hay cosas que tampoco quiero alimentar", insistió Mariano y tildó de "alcahuetes" a Listorti y Conte, si bien aseguró que José María no lo necesita.

Fue allí cuando el cronista quiso saber si Carla Conte, en tal caso sí lo necesita. "No, tampoco. Son gente grande como para salir a hacer una defensa", apuntó Iúdica mientras se volvió a lamentar las críticas asegurando que "ya le pasó".

"Carla Conte dijo 'los que trabajaron con Mariano no lo quiere nadie'", le informó el notero. "Trabajé dos días con Carla Conte. No, nunca hablé con Carla Conte al aire. Trabajé tres minutos con Carla Conte", concluyó entonces tajante restándole total importancia.

Mariano Iúdica - trabajé dos días con Carla Conte -captura Intrusos

Qué fue lo que dijo Carla Conte sobre Mariano Iúdica en medio del conflicto familiar de Marcelo Tinelli

El explosivo mensaje que Juanita Tinelli publicó en sus redes, donde habló de amenazas y apuntó contra su propio padre, desató una fuerte interna dentro del clan Tinelli. A partir de ese episodio, varias figuras del medio que conocen o trabajaron con el conductor se animaron a dar su versión sobre el conflicto familiar que hoy lo tiene en el centro de la escena.

En diálogo con Intrusos (América TV), Carla Conte contó cómo viven la situación dentro del equipo de Estamos de paso, el programa de streaming que conduce junto a Tinelli por Carnaval, y del cual el animador se ausenta desde hace algunas semanas por los problemas personales que enfrenta.

“Estamos bien, bancando la parada, siempre dispuestos y tratando de hacer el mejor programa posible. Más o menos sabemos cómo está Marcelo, pero nunca sabemos si va a venir o no”, expresó la conductora, dejando entrever que el ánimo del presentador influye directamente en su presencia frente a cámara. Luego agregó con empatía: “Cuando uno no está bien de ánimo, es muy difícil hacer un programa”.

El notero aprovechó el momento para recordarle la tensión que tuvo con algunos ex compañeros: “Hay ex colegas que salieron a hablar y vos te enojaste con Iúdica”, le señaló. Sin dudarlo, Conte fue tajante respecto a Mariano Iúdica, con quien compartió conducción en Este es el show: “No me interesa opinar, no tengo nada para decir. Eso ya lo dije hace más de diez años y no hay nada nuevo que contar. Todo el mundo sabe cómo fue”.

Ante la repregunta del periodista, que le recordó que Iúdica los había tildado de “alcahuetes” a ella y a José María Listorti, Conte no se contuvo: “Me chu... un huevo lo que diga, me importa tres carajos literal, me importa cero”, lanzó sin filtro. Y remató, con ironía: “Gracias al cielo fue poco tiempo el que compartimos programa”, dejando más que claro que su vínculo con el conductor no terminó en los mejores términos.