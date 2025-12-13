Impactante video de una explosión de una casa por una fuga de gas en California
El estallido, provocado por una obra que dañó un caño de gas subterráneo, arrasó con tres viviendas y causó pánico entre los vecinos de Hayward. Hay seis heridos.
El instante en el que se produce la explosión por la fuga de gas. Foto: Captura de video.
Una explosión provocada por una fuga de gas natural alteró de manera dramática la tranquilidad de un barrio residencial de Hayward, California. El estallido, grabado por una cámara de seguridad, destruyó por completo una vivienda dañó varias propiedades cercanas y dejó al menos seis personas heridas, tres de ellas con lesiones de gravedad, según confirmaron las autoridades locales.
El violento episodio dejó un video se volvió clave para reconstruir lo ocurrido. En las imágenes se observa a una excavadora trabajando en la zona apenas segundos antes de la explosión, que sacudió el barrio, hizo estallar ventanas y obligó a los obreros a escapar desesperadamente.
El incidente ocurrió en la cuadra 800 de East Lewelling Boulevard, cuando una cuadrilla de construcción perforó accidentalmente una cañería subterránea de gas natural. De acuerdo con el reporte oficial, el escape se volvió incontrolable y, pese a los intentos por aislar la fuga, el suministro recién pudo ser cortado alrededor de las 9:25 de la mañana.
Sin embargo, apenas diez minutos después, se produjo la explosión que desató el caos en toda la cuadra.
Casas destruidas y heridos graves
La potencia del estallido fue tal que arrasó con tres viviendas ubicadas en dos propiedades distintas y causó importantes daños estructurales en otras casas del vecindario. Más de 75 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas y controlar la densa columna de humo que cubrió la zona durante varios minutos.
Entre los heridos, tres personas sufrieron quemaduras y lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al Eden Medical Center. Otras tres personas resultaron con heridas leves. Las autoridades evitaron brindar detalles sobre la evolución de los pacientes.
“Parecía una zona de guerra”: el relato de los vecinos
El impacto emocional del episodio quedó reflejado en el testimonio de Brittany Maldonado, una vecina del barrio, quien relató al Los Angeles Times que minutos antes de la explosión un empleado de la compañía de gas PG&E le advirtió que debían cortar el suministro en su casa por precaución.
“No le di demasiada importancia. Cuarenta y cinco minutos después, todo tembló. Pensamos que un camión se había estrellado contra la casa, pero cuando salimos era como una zona de guerra”, describió.
La vivienda ubicada frente a la suya quedó reducida a escombros. Tras revisar las imágenes captadas por su cámara de seguridad, Maldonado aseguró: “Parecía que hubiera explotado una bomba adentro. Estoy muy agradecida de que nadie haya perdido la vida”.
Investigación en marcha y antecedentes alarmantes
En un primer momento, los equipos de emergencia temieron que hubiera personas atrapadas bajo los escombros, pero luego de un operativo de búsqueda con perros especializados, se descartaron víctimas fatales.
El Departamento de Bomberos del condado de Alameda, la Oficina del Sheriff, la empresa PG&E y la National Transportation Safety Board (NTSB) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.
El caso reavivó el recuerdo de la tragedia de San Bruno en 2010, cuando la ruptura de un gasoducto de PG&E destruyó 38 casas y causó la muerte de ocho personas. Por aquel desastre, la compañía fue sancionada con una multa de 1.600 millones de dólares por violaciones a las normas de seguridad.
Mientras avanzan las pericias, el barrio de Hayward intenta recuperarse del impacto de una explosión que, por pocos minutos, no terminó en una tragedia aún mayor.