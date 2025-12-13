Impactante video de una explosión de una casa por una fuga de gas en California

Embed

Casas destruidas y heridos graves

La potencia del estallido fue tal que arrasó con tres viviendas ubicadas en dos propiedades distintas y causó importantes daños estructurales en otras casas del vecindario. Más de 75 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas y controlar la densa columna de humo que cubrió la zona durante varios minutos.

Entre los heridos, tres personas sufrieron quemaduras y lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al Eden Medical Center. Otras tres personas resultaron con heridas leves. Las autoridades evitaron brindar detalles sobre la evolución de los pacientes.

“Parecía una zona de guerra”: el relato de los vecinos

El impacto emocional del episodio quedó reflejado en el testimonio de Brittany Maldonado, una vecina del barrio, quien relató al Los Angeles Times que minutos antes de la explosión un empleado de la compañía de gas PG&E le advirtió que debían cortar el suministro en su casa por precaución.

“No le di demasiada importancia. Cuarenta y cinco minutos después, todo tembló. Pensamos que un camión se había estrellado contra la casa, pero cuando salimos era como una zona de guerra”, describió.

al-menos-seis-personas-resultaron-heridas-en-la-explosion-foto-apminh-connors-K6HUS5L5GZFZXGGVYUPSU3NORY Al menos seis personas resultaron heridas en la explosión. (Foto: AP)

La vivienda ubicada frente a la suya quedó reducida a escombros. Tras revisar las imágenes captadas por su cámara de seguridad, Maldonado aseguró: “Parecía que hubiera explotado una bomba adentro. Estoy muy agradecida de que nadie haya perdido la vida”.

Investigación en marcha y antecedentes alarmantes

En un primer momento, los equipos de emergencia temieron que hubiera personas atrapadas bajo los escombros, pero luego de un operativo de búsqueda con perros especializados, se descartaron víctimas fatales.

El Departamento de Bomberos del condado de Alameda, la Oficina del Sheriff, la empresa PG&E y la National Transportation Safety Board (NTSB) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

policias-inspeccionaron-los-escombros-pero-no-encontraron-victimas-fatales-foto-apminh-connors-FC4QNL7BBJABFPQ3ZYGBSG3R64 Policías inspeccionaron los escombros, pero no encontraron víctimas fatales. (Foto: AP)

El caso reavivó el recuerdo de la tragedia de San Bruno en 2010, cuando la ruptura de un gasoducto de PG&E destruyó 38 casas y causó la muerte de ocho personas. Por aquel desastre, la compañía fue sancionada con una multa de 1.600 millones de dólares por violaciones a las normas de seguridad.

Mientras avanzan las pericias, el barrio de Hayward intenta recuperarse del impacto de una explosión que, por pocos minutos, no terminó en una tragedia aún mayor.