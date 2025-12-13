Se supo qué dice el tatuaje de J Rei hizo quebrar a María Becerra en medio de su show en River

Esta frase que tanto sensibilizó a María hace alusión a los dos embarazos que perdió la pareja, incluso en la segunda oportunidad la vida de la cantante estuvo seriamente comprometida, y fue justamente la rapidez en el accionar del rapero al llevarla a la guardia médica lo que la salvó literalmente.

Así las cosas, esa angustiante experiencia vivida dos veces, no hizo más que consolidar a la pareja, quienes transformaron todo su dolor en música, justamente en la canción Mi amor que compusieron juntos desde lo más profundo de sus entrañas, y precisamente cantaban en el espectáculo 360° cuando el rapero la sorprendió enseñándoselo a Becerra en medio del show.

IG J Rei tatuaje dedicado a María Becerra

El recital que María Becerra ofreció anoche en el Estadio Monumental tuvo un cierre tan emotivo como inesperado. En medio de la interpretación de la canción “Mi amor”, la artista no pudo contener las lágrimas al advertir un gesto íntimo de J Rei, su pareja, que terminó por conmover a todo River: el músico le mostró un tatuaje grabado en el brazo.

La escena ocurrió durante el primer show de dos noches históricas que la cantante programó para los días 12 y 13 de diciembre de 2025. Con entradas agotadas y casi 200 mil personas convocadas en total, María Becerra se convirtió en la primera artista argentina en llenar el estadio con un escenario 360°, marcando un hito en su carrera. Sin embargo, fue ese instante final, lejos del despliegue técnico y la euforia general, el que se llevó todas las miradas.

Hacia el cierre del concierto, J Rei apareció sobre una estructura elevada del escenario y se sumó a la interpretación. Allí, en silencio y ante la mirada atenta de su pareja, dejó ver el tatuaje que simboliza su apoyo mutuo en un período atravesado por pérdidas personales, entre ellas un embarazo fallido que luego se transformó en música.

Las pantallas gigantes captaron cada segundo del momento y lo amplificaron para todo el estadio. El público respondió con una ovación cerrada que acompañó el llanto de la artista, generando una atmósfera de intimidad colectiva difícil de lograr en un recinto de semejante magnitud.

Como era de esperarse, los videos del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios destacaron cómo un gesto simple y silencioso logró eclipsar la euforia del show y convertirse en el instante más poderoso de la noche.