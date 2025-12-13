Se supo qué dice el tatuaje de J Rei hizo quebrar a María Becerra en medio de su show en River
En el primero de sus históricos shows en el Monumental, María Becerra vivió un emocionante momento cuando J Rei la sorprendió con un tatuaje dedicado a ella, pero quedó flotando la incógnita sobre qué decía. Enterate acá.
Después de su primera presentación en la cancha de River en la noche del viernes, show que repetirá esta noche, María Becerra se transformó en la primera cantante mujer en llenar el Estadio Monumental. Fue allí mientras cantaba una de sus nuevas canciones, Mi Amor, junto a J Rei que la pareja protagonizó el más emocionante de los momentos de la noche.
El cantante, que está en pareja con María desde hace algo más de tres años, le mostró a la Nena de Argentina su nuevo tatuaje en medio de la canción y ella no pudo seguir cantando porque sencillamente rompió en llanto.
Así, mientras los 85 mil asistentes al recital aplaudían y gritaban al ver a su artista favorita quebrada de emoción y abrazada fuerte a su novio, si bien no supieron qué decía o qué era el tatuaje en cuestión, algunos especularon con que podría tratarse de su nombre a modo de declaración de amor mientras que otros se inclinaron por alguna referencia a los dolorosos episodios que vivieron en los últimos tiempos.
Y efectivamente esta última suposición fue la correcta, porque este sábado sobre el mediodía fue el músico quien reveló el misterio desde sus redes sociales. A través de un video que publicó en sus Instagram Stories, se lo puede ver a Julián Reininger, tal su verdadero nombre, mostrando el brazo donde puede leerse claramente el nombre de pila de ella junto a un conmovedor mensaje: “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.
Esta frase que tanto sensibilizó a María hace alusión a los dos embarazos que perdió la pareja, incluso en la segunda oportunidad la vida de la cantante estuvo seriamente comprometida, y fue justamente la rapidez en el accionar del rapero al llevarla a la guardia médica lo que la salvó literalmente.
Así las cosas, esa angustiante experiencia vivida dos veces, no hizo más que consolidar a la pareja, quienes transformaron todo su dolor en música, justamente en la canción Mi amor que compusieron juntos desde lo más profundo de sus entrañas, y precisamente cantaban en el espectáculo 360° cuando el rapero la sorprendió enseñándoselo a Becerra en medio del show.
El recital que María Becerra ofreció anoche en el Estadio Monumental tuvo un cierre tan emotivo como inesperado. En medio de la interpretación de la canción “Mi amor”, la artista no pudo contener las lágrimas al advertir un gesto íntimo de J Rei, su pareja, que terminó por conmover a todo River: el músico le mostró un tatuaje grabado en el brazo.
La escena ocurrió durante el primer show de dos noches históricas que la cantante programó para los días 12 y 13 de diciembre de 2025. Con entradas agotadas y casi 200 mil personas convocadas en total, María Becerra se convirtió en la primera artista argentina en llenar el estadio con un escenario 360°, marcando un hito en su carrera. Sin embargo, fue ese instante final, lejos del despliegue técnico y la euforia general, el que se llevó todas las miradas.
Hacia el cierre del concierto, J Rei apareció sobre una estructura elevada del escenario y se sumó a la interpretación. Allí, en silencio y ante la mirada atenta de su pareja, dejó ver el tatuaje que simboliza su apoyo mutuo en un período atravesado por pérdidas personales, entre ellas un embarazo fallido que luego se transformó en música.
Las pantallas gigantes captaron cada segundo del momento y lo amplificaron para todo el estadio. El público respondió con una ovación cerrada que acompañó el llanto de la artista, generando una atmósfera de intimidad colectiva difícil de lograr en un recinto de semejante magnitud.
Como era de esperarse, los videos del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios destacaron cómo un gesto simple y silencioso logró eclipsar la euforia del show y convertirse en el instante más poderoso de la noche.