Nuevo estafador de Tinder: se hizo pasar por ejecutivo de Hollywood y le robó US$92 mil

Richard Dexter conoció a su víctima, Amrita Sebastian, por Tinder en mayo de 2015. Luego de llevar un buen tiempo hablando, y cuando la confianza entre ellos ya era notoria, empezaron a tener conversaciones íntimas.

De acuerdo con el diario The Guardian, el fiscal Robert Bryan aseguró que Dexter se presentaba como un hombre exitoso de negocios, “vendía tecnología biofarmacéutica y dijo que valía 6,8 millones de libras esterlinas y estaba involucrado en estudios de Hollywood”.

Dexter le empezó a comentar a Sebastian, su víctima, sobre sus negocios e inversiones. Por medio de un mensaje de texto le dijo: “La mayoría de mis amigos se unieron y tienen deudas y preocupaciones, y todos ganan entre 40.000 y 60.000 libras esterlinas. Compré un globo aerostático ayer solo porque pude”.

Amrita, viajaba al Reino Unido dos veces al año desde Dubái y en agosto de 2015 se encontró con Dexter. En esta primera reunión él la convenció de que necesitaba capital para comenzar la producción de un equipo científico llamado paleta de biorreactor. Además, le prometió que le pagaría 100.000 libras esterlinas de intereses. Ella accedió a prestarle el dinero y en el transcurso de 15 meses realizó una serie de paso de hasta 68.000 libras esterlinas (92.674 dólares).



Sebastian, luego de un tiempo entendió que algo no estaba bien y empezó a sospechar que Dexter no era esa persona que él decía que era. Ella dijo que se sintió atrapa y que siguió dándole dinero esperando recuperar el que ya le había dado. De acuerdo The Guardian, ella lo describió como “desesperado” por el dinero y comentó: “Debido a que ya tenía tanto dinero, me sentí atrapada para mantenerlo al lado y sentí que las 5500 libras esterlinas eran un pequeño préstamo”.





Sebastian lo buscaba y le escribía pero nunca recibió una respuesta de su parte, él con excusas evadía el tema. Así que decidió finalmente buscar a la Policía.



La casa de Dexter fue allanada por las autoridades en abril de 2018, después de que lo denunciaran por fraude. En la corte la abuela de Dexter dijo que él regularmente le pedía que le traspasara 10 libras (60 mil pesos colombianos) porque su “tarjeta no funcionaba”.

Según el diario The Guardian, un hombre de negocios que trabajó con él, Roy Maunder dijo: “Sus historias se encontraron fantasiosas (...) Era un mentiroso, pero un personaje simpático, era un encantador”.





Richard John Dexter fue condenado por fraude, falsificación de documentos de patentes y por pervertir el curso de la justicia. Negó haber falsificado documentos de patentes y pervertir el curso de la justicia, pero fue condenado por los jurados en un juicio a pasar cuatro años en la cárcel.