Oscar Martínez arrasa en Netflix con el thriller psicológico que desnuda los secretos familiares

Óscar Martínez como Elías

Dolores Fonzi como Carla

Diego Velázquez como Santiago

Paulina García como Adriana

Luis Gnecco como Lautaro

La dirección de Miguel Cohan se caracteriza por su capacidad para generar tensión y mantener al espectador en vilo. Su enfoque en los detalles y en la construcción de personajes complejos enriquece la narrativa, haciendo que cada escena sea significativa y cargada de emoción.

Estilo Visual y Fotografía: Un Reflejo de la Tensión

La cinematografía de La Misma Sangre juega un papel crucial en la creación de una atmósfera inquietante. La utilización de luces y sombras, junto con planos cerrados que capturan las expresiones faciales de los personajes, refuerza la sensación de claustrofobia y desconfianza que permea la película. Cada encuadre parece diseñado para sumergir al espectador en la psicología de los personajes, invitándolo a cuestionar sus intenciones y motivaciones.





Recepción Crítica: Opiniones Divididas

La crítica especializada ofreció opiniones diversas sobre la película:

El sitio Filmaffinity destaca la eficacia de Cohan en el manejo de la tensión y el juego de puntos de vista, así como la acertada elección del elenco.

Por otro lado, la crítica de OtrosCines.com considera que el guion presenta huecos y que la película es innecesariamente larga y redundante.

A pesar de las críticas mixtas, La Misma Sangre logró captar la atención del público por su enfoque en temas universales como la confianza, la traición y la búsqueda de la verdad.

Disponibilidad en Plataformas de Streaming

La Misma Sangre estuvo disponible en Netflix hasta junio de 2025. Actualmente, no se encuentra en el catálogo de la plataforma en Argentina. Sin embargo, es posible que esté disponible en otras regiones o en plataformas alternativas. Se recomienda verificar en servicios como Amazon Prime Video, Apple TV+ o Google Play Películas para su disponibilidad.

La Misma Sangre es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre los lazos familiares y las sombras que pueden acechar incluso a las relaciones más cercanas. A través de una dirección precisa, actuaciones destacadas y una atmósfera tensa, la película ofrece una experiencia que permanece con el espectador mucho después de los créditos finales. Es una recomendación imperdible para aquellos que disfrutan de thrillers psicológicos profundos y emocionalmente resonantes.



