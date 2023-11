image.png Para qué sirve el aceite de oliva: por qué se usa antes de dormir

Las propiedades de este elixir dorado se extienden más allá de sus cualidades diurnas. La Fundación Española del Corazón resalta su naturaleza antiinflamatoria, antioxidante y cardioprotectora respaldada por la evidencia científica. El estudio PREDIMED, publicado en The New England Journal of Medicine, fue pionero al revelar los impactos positivos del aceite de oliva extra virgen.

En el ámbito nutricional, se destaca que el aceite de oliva aporta grasas esenciales para el sistema nervioso central y actúa como analgésico, reduciendo dolores musculares. La Organización Mundial de la Salud subraya su importancia en la dieta, recomendando que las grasas saludables constituyan entre el 20 % y el 35 % de la misma.

Sin embargo, su consumo nocturno revela beneficios aún más sorprendentes:

Conciliación del sueño y control de peso

El aceite de oliva se convierte en un aliado para conciliar el sueño, gracias a su impacto positivo en la digestión. Sus grasas saludables ayudan a regular el colesterol y brindan una sensación de saciedad, lo que reduce la necesidad de una cena copiosa, ideal para un descanso reparador.

Estudios del Centro de Investigación Biomédica han revelado la acción de una hormona derivada de los ácidos oleicos presentes en el aceite, la oleilatanolamida. Esta hormona no solo calma el apetito, sino que contribuye a convertir la grasa "mala" en "buena", apoyando la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

Beneficios para la piel y la prevención del cáncer

El aceite de oliva, rico en antioxidantes, polifenoles y vitamina E, se erige como un remedio natural para retrasar el envejecimiento de la piel. Además, investigaciones científicas sugieren su papel en la prevención de ciertos tipos de cáncer, como el de piel, colon y mama, gracias a cambios en la flora bacteriana intestinal relacionados con su consumo.

Control de la diabetes y promoción de la salud general

Las grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva no solo ayudan a combatir la obesidad, sino que también se asocian con la lucha contra la diabetes. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres e hidratos de carbono, junto con el aceite de oliva, se presenta como un enfoque eficaz para mantener una salud óptima.

El valor de la dieta mediterránea, centrada en el aceite de oliva, cobra aún más relevancia al considerarse uno de los regímenes más saludables del mundo.

En resumen, el aceite de oliva no solo es un aliado diurno para la salud, sino que sus efectos nocturnos se revelan como un secreto valioso para mejorar la calidad de vida y prevenir diversas enfermedades. Su inclusión estratégica en la rutina nocturna puede marcar una diferencia notable en el bienestar general de las personas.